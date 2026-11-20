Un impresionante operativo de seguridad se desplegó en Plaza Aragón, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, luego de que se reportara un presunto intento de asalto contra una camioneta de valores en la zona de bancos del centro comercial.

De acuerdo con los primeros reportes, una persona perdió la vida y su cuerpo quedó tendido en el área bancaria, aunque hasta el momento no se ha confirmado su identidad ni si se trata de un custodio de la empresa de valores o de alguno de los presuntos delincuentes. También se habla de uno o dos lesionados, pero sin mayores detalles.

Tras lo ocurrido, elementos de la policía y de la Guardia Nacional llegaron al lugar y desplegaron un fuerte operativo de seguridad para resguardar la zona.

El acceso al área de bancos de Plaza Aragón permanece cerrado, mientras las autoridades realizan las primeras investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el intento de robo y en qué circunstancias murió la persona.

Por ahora, tampoco se ha informado si hay personas detenidas o si los responsables lograron escapar. Se espera que las autoridades den a conocer más detalles sobre lo ocurrido.