El cumplimiento de cuatro órdenes de cateo en los municipios de Ecatepec y Coacalco, Estado de México, dejó como saldo la detención de un hombre, el aseguramiento de un arma de fuego, presunta droga y el rescate de tres perros.

Las intervenciones, realizadas el 20 de noviembre, estuvieron a cargo de agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes contaron con el respaldo de elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y de la Policía Estatal.

En un inmueble de la colonia Valle de Anáhuac, en Ecatepec, las autoridades ministeriales detuvieron a un hombre y decomisaron un arma de fuego abastecida con un cargador y ocho cartuchos, además de un rifle de diábolos.

Durante la revisión de la propiedad también fueron localizadas cuatro bolsas con aproximadamente 500 gramos de hierba verde, con características de la marihuana, así como siete envoltorios con 200 gramos de una sustancia sólida blanquecina, aparentemente cristal.

El inmueble quedó asegurado por las autoridades ministeriales.

Como parte del despliegue, los agentes de la fiscalía mexiquense ingresaron a otros dos domicilios ubicados en las colonias Fuentes de Aragón y Granjas Valle de Guadalupe, también en Ecatepec, donde las diligencias concluyeron sin resultados positivos.

En una cuarta intervención, efectuada en la colonia El Chaparral, municipio de Coacalco, las autoridades rescataron a tres perros, un macho y dos hembras, que fueron trasladados al Departamento de Bienestar Animal de esa demarcación para recibir atención veterinaria.

La dependencia naval precisó que su participación, a través de la Región Naval Central, consistió en establecer dispositivos de seguridad perimetral junto con la Policía Estatal, mientras que la ejecución de los mandamientos judiciales y los aseguramientos quedaron bajo responsabilidad de la Fiscalía mexiquense.

Las autoridades no dieron a conocer la identidad del detenido ni los delitos por los cuales se iniciaron las investigaciones.