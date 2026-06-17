Alcaldesa de Tenancingo planeó secuestro para cubrir desfalco en su administración: FGJEM

A 17 días de que la alcaldesa de Tenancingo, Nancy "N", fuera privada de la libertad, las autoridades mexiquenses informaron que todo se trató de un plan simular su secuestro y tapar un desfalco originado en su administración de 40 millones de pesos.

Tras iniciar la investigación en el caso el pasado 31 de mayo, la Fiscalía General de Justicia estatal estableció que Nancy "N", su esposo Roberto "N" y su cuñado Óscar "N", estos dos evadidos de la acción de la justicia, planearon el hecho.

Con el secuestro solicitarían 40 millones de pesos, recursos que serían obtenidos del erario de Tenancingo porque había un desfalco y esto serviría para justificar el dinero.

Para ello involucraron a un amigo de su cuñado identificado como Christian "N", su pareja sentimental Karla Valeria "N" y el hermano de ésta, Víctor Manuel "N", quienes fueron detenidos en Oaxaca por la probable comisión de simulación de secuestro.

La presidenta municipal está citada a audiencia de formulación de imputación por el mismo delito el próximo 9 de julio.

De encontrar responsables a los seis, podrían recibir sentencias de hasta 16 años de prisión.

Por la presunta afectación de 40 millones de pesos al erario, dio vista a la Fiscalía General de Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

Y añadió que Karla Valeria y Víctor Manuel además son investigados por el delito de extorsión.