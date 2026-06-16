Detienen a hombre acusado de desaparición de exnovia en Chimalhuacán

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron a un sujeto por ser el presunto responsable de la desaparición de su exnovia, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado 4 de junio, cuando acudió al domicilio del detenido.

El sujeto se llama Juan Carlos “N” y ya estaba detenido por delitos contra la salud, por lo que la nueva orden de aprehensión se realizó dentro de la cárcel en la que se ubica.

En audiencia inicial de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, la defensa de este sujeto solicitó la duplicidad del término Constitucional, por lo que un juez señaló el próximo 19 de junio como fecha para la continuación de audiencia y decretó mantener la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”.

En la investigación de la fiscalía mexiquense se estableció que el día en que se supo por última vez de Jaqueline Guzmán, de 31 años, se le observó salir de su domicilio, para abordar una unidad de transporte público y acudir al domicilio del acusado.

Desde ese momento ya no se supo algo sobre su paradero, poco después se atestiguó la llegada de Juan Carlos a su domicilio.

Las labores de investigación también permitieron identificar que Juan Carlos "N", habría arribado a su domicilio a bordo de un vehículo Versa, color blanco, de donde bajó unas bolsas negras, por lo que, con el avance de las pesquisas, el pasado 10 de junio se solicitó y obtuvo de una autoridad judicial autorización para realizar técnica de investigación de cateo en dicho inmueble”.

En la intervención se localizaron varios restos humanos, ropa manchada de sangre y otros indicios que fueron asegurados para integrarlos a la carpeta de investigación; ese mismo día, los restos fueron llevados al Servicio Médico Forense de Chimalhuacán, para iniciar los trabajos periciales para la identificación de la víctima.

Por ese motivo, la fiscalía estatal solicitó y obtuvo la orden de aprehensión en contra de Juan Carlos "N", por el delito de desaparición.

Cabe señalar que, desde el pasado 10 de junio, Juan Carlos "N", se encontraba detenido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud”.

Finalmente, las autoridades informaron que, en caso de encontrarse responsable, podría alcanzar una condena de hasta 50 años de prisión.