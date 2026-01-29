Zayn Malik se burla de Harry Styles por el precio de sus boletos y enciende la polémica

La nueva gira de Harry Styles, Together, Together, está generando todo tipo de reacciones, desde fans ansiosas por conseguir entradas, hasta los ya conocidos revendedores que no pierden la oportunidad de sacar provecho de la alta demanda que los shows esta generando en todo el mundo.

Sin embargo, fue Zayn Malik quien no perdió la oportunidad de lanzar críticas hacia su excompañero de One Direction, Harry Styles, luego de que los fans del intérprete de Watermelon Sugar explotaran en redes por los altos precios de las entradas de su nueva gira.

Todo comenzó tras el inicio de la preventa de Together, Together en siete ciudades, que dejó a muchos seguidores molestos por los costos, incluido México, en donde muchos fans colapsaron el sitio de ventas Ticketmaster, en donde además aprovecharon para calificar los costos como “exagerados”, “fuera de lugar” e incluso “codiciosos”.

La broma de Zayn que encendió las redes

Durante su residencia en Dolby Live, en Las Vegas, Zayn hizo un comentario que muchos interpretaron como una clara indirecta hacia su compañero.

“Espero que los precios de las entradas no sean demasiado altos… solo digo”.

Acto seguido, cambió de tema con ironía:

“Bueno, ¿quién quiere escuchar otra canción?”

La frase fue suficiente para que los fans ataran cabos y compararan los precios de ambos artistas.

¿Cuánto cuestan los boletos?

Para la etapa londinense de la gira de Harry Styles, los precios van desde 60 dólares hasta cerca de 1,000 dólares, dependiendo de la zona y los paquetes VIP.

Los boletos generales oscilan entre 60 y 643 dólares, mientras que las entradas de pie alcanzan hasta 385 dólares. Los paquetes VIP llegan a costar entre 647 y 1,000 dólares.

En Nueva York, los fans que intentaron conseguir boletos para el Madison Square Garden se encontraron con precios que iban de 50 a 1,182 dólares, mientras que el paquete VIP más caro ronda los 1,667 dólares.

En Ámsterdam, los boletos van desde aproximadamente 88 dólares hasta 982 dólares.

En comparación, Zayn Malik ha mantenido precios más moderados para su residencia en Las Vegas, con boletos que van de 83 a 479 dólares, en un recinto con capacidad para solo 5,200 personas.

Fans molestos y comparaciones inevitables

Los precios de Harry han provocado una ola de críticas entre sus seguidores, quienes aseguran que los conciertos se han vuelto inaccesibles para gran parte de su público joven.

En redes sociales, algunos usuarios expresaron su frustración:

“Esta ha sido la peor preventa que he vivido. Pensé que tenía oportunidad, pero todo se agotó en 30 minutos”.

La situación recordó lo ocurrido recientemente con Oasis, cuya gira de reunión también generó polémica por el uso de precios dinámicos, lo que incluso derivó en una investigación por parte de un organismo regulador en el Reino Unido.

Tras anunciar su gira, añadió dos fechas más en el estadio de Wembley, alcanzando un total de 12 conciertos, con lo que superará a Coldplay como el artista con más presentaciones en una sola gira en ese recinto.

Harry Styles se presentará en ciudades como Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney, con fechas programadas entre mayo y diciembre de 2026.

