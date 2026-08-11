El fin de 'Bennifer': Las verdaderas razones por las que JLo dejó a Ben Affleck

Parecía que el destino finalmente les había dado una segunda oportunidad, pero la historia de amor entre Jennifer Lopez y Ben Affleck terminó definitivamente. Tras reencontrarse casi dos décadas después de su primera ruptura, la pareja retomó su romance, se comprometió y llegó al altar en 2022.

Sin embargo, apenas dos años después, Jennifer solicitó el divorcio y puso fin a una de las relaciones más mediáticas de Hollywood.

¿En qué año regresaron Jennifer Lopez y Ben Affleck?

El regreso de ‘Bennifer’ había comenzado en 2021, cuando ambos volvieron a ser vistos juntos después de años separados. La química que habían mostrado durante su primer romance parecía intacta y, esta vez, decidieron llevar la relación mucho más lejos.

La pareja comenzó a enfrentar rumores de crisis pocos meses después de celebrar su espectacular boda en Georgia. Archivo

En julio de 2022 celebraron una boda en Las Vegas y un mes después organizaron una segunda ceremonia, mucho más espectacular, en Georgia junto a familiares y amigos.

Pero detrás de las fotografías románticas y las apariciones públicas comenzaron a surgir señales de desgaste. Uno de los principales puntos de tensión habría sido la manera tan distinta en que ambos entendían la privacidad.

¿Qué salió mal en el matrimonio de Jennifer Lopez y Ben Affleck?

Mientras JLo estaba acostumbrada a compartir aspectos de su vida personal con sus seguidores, Affleck parecía sentirse mucho más incómodo frente a los reflectores.

Las diferencias sobre privacidad y exposición pública habrían sido uno de los principales conflictos entre JLo y Ben Affleck. Archivo

Esa diferencia quedó especialmente expuesta durante la producción de The Greatest Love Story Never Told, documental en el que Lopez mostró detalles de su relación y utilizó algunas de las cartas de amor que Affleck le había escrito años atrás.

El actor reconoció que encontraba belleza en el proyecto, aunque también dejó entrever que no siempre se sentía cómodo con que su intimidad quedara expuesta de esa manera.

La situación se habría complicado todavía más durante su matrimonio. Diversos reportes apuntaron a que la pareja comenzó a experimentar problemas desde los primeros meses, incluso durante su luna de miel en Italia, cuando la presencia constante de paparazzi habría generado incomodidad en Affleck.

El documental de Jennifer Lopez dejó al descubierto algunos de los desacuerdos que existían detrás de la historia de amor de ‘Bennifer’. Archivo

Con el paso del tiempo, las apariciones de ambos juntos fueron disminuyendo. Durante 2024 comenzaron a vivir cada vez más separados y surgieron rumores sobre una crisis matrimonial. Aunque todavía aparecieron juntos en algunas ocasiones, la distancia entre ambos se hizo cada vez más evidente.

¿Por qué Jennifer dejó a Ben Affleck?

En agosto de 2024, Jennifer Lopez presentó la solicitud de divorcio. De acuerdo con los documentos, la cantante señaló el 26 de abril de ese año como la fecha oficial de separación. La elección de presentar los papeles justo en el segundo aniversario de su boda en Georgia también llamó la atención.

Jennifer Lopez presentó la solicitud de divorcio en agosto de 2024, después de meses de especulaciones sobre una separación. Archivo

Para entonces, JLo habría llegado al límite. Fuentes cercanas a la cantante aseguraron que había intentado por todos los medios salvar el matrimonio, pero que estaba cansada de esperar una señal de Affleck que demostrara que él quería continuar con la relación.

La propia Lopez habló posteriormente sobre lo ocurrido y reconoció que el proceso la llevó a cuestionarse muchas decisiones personales. En una conversación con Interview, reflexionó sobre la necesidad de no conformarse con recibir determinado trato dentro de una relación y sobre cómo algunas experiencias pueden obligar a replantearse lo que realmente se quiere.

La cantante reconoció que el final de su matrimonio la llevó a reflexionar sobre sus decisiones y lo que busca en una relación. Archivo

Lejos de presentar el divorcio únicamente como un fracaso, la cantante aseguró que no se arrepentía de haber vivido aquella experiencia. Para ella, el final de su matrimonio también representó una oportunidad para conocerse mejor y aprender de sus decisiones.

¿Ben Affleck engañó a Jennifer Lopez?

Después de la separación también circularon numerosas versiones sobre supuestos romances de Affleck, aunque algunas fueron desmentidas. En medio de toda la especulación, lo cierto es que ambos comenzaron a construir vidas separadas.

Incluso hubo momentos que confundieron nuevamente a los seguidores. En una ocasión fueron vistos juntos en el Polo Lounge de Beverly Hills durante un almuerzo con sus respectivos hijos.

Ben Affleck habría preferido mantener su vida sentimental lejos de los reflectores, mientras JLo apostaba por compartir su historia. Archivo

Algunas fotografías mostraban gestos de cariño, pero fuentes cercanas aclararon que el encuentro tenía como objetivo que los hijos pudieran convivir y que el proceso de divorcio continuaba.

Con el tiempo, Affleck también ha hablado públicamente de Lopez con respeto y cariño. El actor ha destacado su importancia en su vida y ha reconocido la buena relación que mantiene con sus hijos.

Así, el segundo capítulo de ‘Bennifer’ terminó de una manera muy distinta a como comenzó. Lo que alguna vez pareció un cuento de amor destinado a triunfar terminó demostrando que reencontrarse después de tantos años no necesariamente significa que las diferencias del pasado hayan desaparecido.