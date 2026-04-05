¡Cuánto ha crecido! Siddhartha comparte foto al lado de Yuya y su hijo Mar

Yuya y Siddhartha se han consolidado como una de las parejas más queridas dentro del mundo del entretenimiento en México. A pesar de su popularidad, ambos han optado por mantener gran parte de su vida personal en un plano discreto, lo que ha hecho que cada publicación que comparten juntos cobre aún más relevancia entre sus seguidores.

En esta ocasión, fue el cantante quien sorprendió al mostrar un momento íntimo y familiar que dejó ver la cercanía que mantiene con la creadora de contenido y su hijo.

Siddhartha comparte foto con Yuya y su hijo

Mediante sus historias de Instagram, Siddhartha publicó una fotografía en la que aparece junto a Yuya y su hijo Mar. La imagen fue tomada dentro de un elevador, mostrando un instante sencillo pero significativo de su día a día.

En la foto, el músico sostiene al pequeño en brazos, aunque no se alcanza a ver su rostro. Esta decisión no es nueva, pues tanto él como Yuya han sido claros en su intención de resguardar la identidad de su hijo y evitar exponerlo públicamente.

Captura de pantalla

La historia de amor de Yuya y Siddhartha

La relación entre ambos comenzó de una forma inesperada en redes sociales. Jorge Siddhartha González Ibarra contó que todo inició cuando Mariand Castrejón Castañeda, conocida como Yuya, compartió una de sus canciones en Twitter.

En ese momento, el cantante no tenía conocimiento sobre quién era ella ni estaba familiarizado con el contenido de YouTube. Sin embargo, el impacto que tuvo la publicación lo llevó a buscarla para agradecerle personalmente por difundir su música.

Yuya y Siddharta

Después de ese primer acercamiento, comenzaron a seguirse en redes sociales. Con el tiempo, intercambiaron interacciones como ‘likes’, lo que poco a poco fortaleció una conexión entre ambos.

Durante aproximadamente cinco años mantuvieron una relación cercana a la amistad sin haberse visto en persona. Fue hasta que coincidieron en un concierto en Guanajuato cuando finalmente se conocieron cara a cara. Según ha contado Siddhartha, la conexión fue inmediata.

Yuya

A partir de ese momento, la relación evolucionó hasta convertirse en algo más sólido, aunque siempre manteniendo un perfil bajo frente al público.

Su relación y la llegada de su hijo

Fue en 2019 cuando Yuya hizo oficial su noviazgo con Siddhartha, poco tiempo después de haber terminado su relación con el youtuber Beto Pasillas.

En 2021, la pareja dio un paso importante con el nacimiento de su hijo Mar, quien llegó al mundo el 29 de septiembre. La noticia causó gran emoción entre sus seguidores, especialmente entre quienes crecieron viendo a Yuya en internet.

Yuya

Días después del nacimiento, la influencer compartió la primera imagen de su bebé, aunque sin mostrar su rostro. La publicación estuvo acompañada de la frase: "Mar está en la tierra y yo en las nubes", la cual fue ampliamente celebrada por sus fans.

La inspiración detrás de la música de Siddhartha

La relación con Yuya también ha influido en la carrera musical de Siddhartha. El artista le dedicó el tema ‘Buscándote’, incluido en su álbum ‘Memoria Futuro’.

Especial

Además, habló sobre la canción ‘Paraíso Lunar’, que originalmente pensó como una composición dedicada a su pareja. Con el tiempo, la canción tomó un significado aún más especial al coincidir con la llegada de su hijo.

Más recientemente, lanzó el sencillo ‘Tú y yo y tú’, inspirado en su historia con Yuya, quien incluso aparece en la portada del tema.

PJG