Yuri, toda una señora en concierto

“¿Qué te pasa?, ¿qué estás haciendo en casa?”. Es inevitable encontrarse con Yuri y no pensar en algunas de las frases de sus canciones en español que han sido éxitos desde los años 80 hasta hoy, porque las nuevas generaciones las siguen interpretando como si fueran una novedad y quizá, sin saber, que la cantante veracruzana las ha llevado en su voz durante sus 50 años de trayectoria.

Parte del fenómeno que la mantiene latente, después de haber cruzado los mares de cambio en la industria musical —desde los formatos físicos como el caset, el CD, el DVD hasta las hoy plataformas digitales y las redes sociales— son no sólo las intérpretes jóvenes que, o han colaborado con ella o la han reversionado, sino también propuestas como Mentiras, el musical, en teatro, y Mentiras, la serie, en streaming, que es de lo más visto en una y otra plataforma, y que justo cuenta con sus temas más emblemáticos.

Además, es una cantante que se escucha actualmente en radio y en plataformas digitales. Por mencionar un ejemplo, tan sólo su interpretación del tema Maldita primavera cuenta con 219 millones 266 mil reproducciones en Spotify.

Pero Yuri no es sólo nostalgia, sino propuestas nuevas, conciertos energéticos de gran producción y adaptación a la tecnología. Sólo hay algo que hoy le preocupa: la inteligencia artificial y su mal uso, sobre todo en el quehacer musical. De ello habló la Señora, dicho con todas letras, por tratarse de la figura que es y por ser éste el título de su más reciente material.

“De la IA… es algo muy triste, es algo bíblico. Yo no estudié mucho. Yo no tengo títulos, pero sí estudié la Biblia y dice que en estos tiempos la tecnología nos va a ganar, y que va a haber cosas muy bonitas, pero también va a haber cosas muy dementes.

“La inteligencia artificial está quitando muchos trabajos a mucha gente, como a los compositores. Es cuando los cantantes, los artistas, tenemos que hacer circo, maroma y teatro. Se trata de muñecas artificiales (la IA), todo este rollo de esta tecnología. Nunca te van a parar el pelo, como cuando tú vas, cantas y es en vivo. Eso es lo único que va a estar a nuestro favor, porque de que la inteligencia artificial está armando un caos, lo está armando”, dijo la intérprete, quien descubrió un video con su imagen, creada y no autorizada, en la que vendía productos vaginales.

“Le dije de eso a mi abogado: ‘están usando mi voz y mi imagen, ¿cómo es eso? ¿cómo protegerme?’. Me dijo: ‘por ahora…, yo te aviso, pero no está fácil’. Lo peor del caso es que mucha gente se lo cree. Son profecías que se están cumpliendo”, destacó en entrevista con Excélsior.

A LAS JEFAS DEL DESPECHO

Lo que sí es real es su próximo concierto recargado, Icónica Tour 2026, en el Auditorio Nacional el 11 de febrero y su disco Señora, del que se desprende Qué ganas de no verte nunca más, con una versión propia, que es su primer sencillo.

“Me gusta comenzar el año trabajando, con nuevos bríos, positiva, llena de fe, esperanza, siempre con esa pasión con la que trabajo mis cosas, mis conciertos, mis discos, mis presentaciones, todo, porque yo soy apasionada de todo lo que tenga que ver con la música y con la fe.

“Esta idea de grabar este disco icónico, con cantantes icónicas de los 80 y 90, surge hace dos años. Manuel Cuevas es un personaje muy importante en mi carrera discográficamente hablando, muy aparte de mi compañía disquera y siempre me daba ideas: ‘Oye, hace un tiempo que deberías de grabar algo de tu rollo, tu estilo, baladas, ¿cómo qué te gustaría?’. Le dije: ‘Me encantaría grabar canciones, porque nunca lo he hecho, de artistas que yo admiro y que he cantado con ellas’.

“Así que es un disco de intérprete y creo que todavía lo puedo grabar, porque la voz va cambiando, vas envejeciendo y la voz va cambiando. Ahora todavía puedo cantar en esa zona”, compartió Yuri.

Comenzó montando canciones en su show Icónica, temas de Ana Gabriel y Lupita D’Alessio, al percatarse que su público tenía una gran cantidad de señoras.

“Siempre hablo mucho con mi público y les pregunté: ‘Mujeres, ¿les gustó? Nos encantó. Okay, perfecto. ¿Les gustaría que yo grabara un disco? Por favor, Yuri, ya’. Y eso lo hice desde agosto hasta el 31 de diciembre del año pasado. El público te va marcando la pauta”, relató.

Y como ella misma lo destacó, este disco, quizá, no es el descubrimiento del hilo negro, pues el concepto ha sido hecho por otras cantantes. La diferencia es que en su voz, y luego de haber compartido escenario con esas voces, Señora y Qué ganas de no verte nunca más, son simplemente un agasajo.

“Ahora me tocó a mí darles honor a todas estas maestras, Lupita D’Alessio, Rocío Dúrcal, Rocío Jurado. Nunca lo había hecho, yo nunca había cantado un disco así, y qué padre que se conjunta con todo esto que es el despecho, la onda de los 80, mi show que es ochentero y noventero y que una parte de este disco va a ir en mi nuevo show el 11 de febrero en el Auditorio Nacional.

“Entonces, van a ver mis éxitos renovados. Vamos a ver la Yuri de los 2000, de hace 20 años, porque va a haber un show totalmente diferente al que ya vieron. Aparte van a escuchar canciones de las jefas de los 80, las jefas del despecho”, detalló.

APASIONADA SIN FIN

Yuridia Valenzuela Canseco, su nombre real, agradeció permanecer en el gusto de su generación, pero también de las más jóvenes que ha conquistado con su manera de interpretar y su potente voz. Su permanencia se debe, sin titubear, a su pasión por la música y así lo afirmó.

“Son muchas cosas. Una, la pasión. Cuando el artista pierde la pasión, dice ’ya fui, los que me conocen me conocen y ya’. Yo no, yo siempre he seguido creciendo, he seguido renovándome. He seguido haciendo realities y eso me ha llevado a otro público como los niños, como con La Voz Kids o La Voz, todos esos programas. Me encanta hacer realities.

“Estos me han conectado con mi pueblo, con mi público, con las familias mexicanas. Musicalmente siempre estoy activa, siempre estoy creando. Y lo digo con mucho orgullo. Soy de las pocas cantantes noventeras, setenteras, ochenteras que tiene compañía disquera y eso es un logro, el que una compañía disquera siga creyendo en ti. Es una satisfacción muy grande, porque tengo 50 años de carrera y 62 años de vida.

“Comencé a los 11 años y profesionalmente a los 15 en la OTI. Es una bendición mi carrera, que siempre ha ido para arriba. Tiene mucho que ver lo que hago y siempre trato de darle a mi público lo mejor. No soy de las artistas que, como ya tuve éxito con Maldita primavera, ya me quedo ahí y ya para qué estar grabando y gastando. No. Yo soy Yuri, me gusta aprender y mi mamá me enseñó que si quería que la gente me siguiera mirando y escuchando pues ‘rómpase su mandarina en gajos, mi amor’, estudiando, creciendo, gastándole y aquí estamos”, concluyó.

No le urge que cuenten su vida

Ante la negativa de Netflix al material reunido por Yuri para un documental, la cantante destacó en la charla con Excélsior que espera poder utilizarlo. “Sí quiero que mi historia quede plasmada y contada por mí, porque el problema es que cuando te mueres, cuentan una historia que no era la original. No me muero por que escriban mi historia ahorita. Tengo tanto trabajo, que la historia se sigue contando”, dijo.

Nancy Méndez C.