Yordi Rosado aclara si su tía inventó los molletes; "mi abuela me lo contó"

Yordi Rosado hace unos días fue tendencia en redes sociales después de que resurgiera un video de una entrevista en la que aseguró que una de sus tías había sido la creadora de uno de los desayunos favoritos de muchos mexicanos: los molletes.

Cabe mencionar que el tema también surgió después de que un famoso restaurante lanzara el festival de molletes, por lo que los internautas no tardaron en relacionar este evento con las declaraciones que había hecho Yordi Rosado en el pasado.

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Yordi Rosado aclara si su tía inventó los molletes

En una reciente entrevista con varios medios de comunicación, Yordi Rosado fue cuestionado sobre las declaraciones que hizo sobre la creación de los molletes, a lo que el conductor se lo tomó con humor.

“Sí se hizo todo un trend de cómo era posible que mi tía había inventado los molletes o no. La realidad es que lo hemos tomado a broma y es que sí, hace mucho tiempo mi abuela me contó que yo creo que una tía abuela, me contó la historia: ‘tu tía abuela trabajaba en el Sanborns de los Azulejos y un día no tenía tiempo para salir a comer y le dijo al gerente que si le podía poner frijolitos a una mitad de un bolillo duro y el gerente le dijo que sí. Lo vio un cliente y dijo que le hicieran de eso. Ella dijo que no, que no era un platillo. Regresó el cliente y le pidió un bolillo’”.

yordi rosado

El conductor comentó que la historia se la contó su abuela cuando era niño, pero toma con humor las bromas que han llegado a hacer respecto al tema.

“En teoría mi tía le preguntó al gerente que sí podía darle y el gerente le dijo que le pusiera algo más y que el cliente le dijo: ‘ponle queso’, se lo dieron y a partir de eso se lo empezaron a dar a él y no sé si lo empezaron a servir. Pero esto es algo que me contó mi abuelita cuando tenía 11 años y que luego lo conté en un programa de radio, me hicieron tanta burla y lo agarré como chiste”.

Yordi Rosado

Finalmente, señaló que la historia la había contado tiempo atrás y que no sabe con certeza que si lo que le dijo su abuela es real, después investigó que aparentemente el mollete es un platillo que se inventó en España.