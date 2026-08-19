¿Yolanda Andrade está grave? Hermana de la conductora habla de su nicho en la Basílica

En medio de la crisis de salud que atraviesa Yolanda Andrade, su hermana Marilé habló de lo difícil que es para la familia de la conductora acompañarla durante su enfermedad y cómo se preparan para cualquier escenario puesto que incluso ya hay un nicho en la Basílica de Guadalupe reservado para la también actriz.

Hace unos años, Yolanda Andrade fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica y con un aneurisma cerebral, lo que ha deteriorado severamente su salud y por lo que se encuentra de manera intermitente en televisión.

Recientemente, la famosa de 54 años reapareció en redes sociales y habló sobre su estado de salud, así como los síntomas que enfrenta y cómo vive su enfermedad.

Yolanda Andrade compró un nicho en la Basílica de Guadalupe

Yolanda Andrade, conductora. Especial

En una entrevista con TVNotas, Marilé Andrade habló sobre el estado de salud de su hermana y contó algunos detalles de los difíciles temas que la famosa ha tocado debido a los problemas que enfrenta.

De acuerdo con Marilé, por las enfermedades han tenido que hablar sobre el testamento y la última voluntad de Yolanda Andrade, aunque reconoció que es algo de lo que no le gusta platicar con ella, pero se tiene que hacer puesto que ambas saben de sus problemas de salud.

En este sentido, explicó que trata de cumplir todos los deseos de su hermana para que se encuentre tranquila.

Yo la verdad yo no me meto mucho en esos temas y como tú dices son muy delicados. Yo le doy largas a muchas cosas. Tienes un nicho ahí en la Basílica. Sí. Sí, ahí compró un nicho y bueno, algunos, ¿no? Donde quieren que esté ella y tal vez mi mamá, pero bueno, mi mamá quiere quedarse allá en la casa de mi abuela”, detalló.

Asimismo, confesó que prefiere no involucrarse demasiado en asuntos relacionados con documentos y esos temas delicados.

Esos temas de que si testamentos, el nicho, el entonces y los papeles y como pues yo la verdad sí, o sea, le doy el avión y no me meto en detalles”, explicó.

Despedida de sus seres queridos

Yolanda Andrade, conductora. Especial

La hermana de Yolanda también contó que la conductora ha compartido en distintas ocasiones mensajes que sus seres queridos han interpretado como una especie de despedida, pues constantemente habla sobre reunirse con personas importantes para ella.

Sí, ay, sí, yo ya sé. De repente sus últimos mensajes: ‘Vamos a reunirnos, quiero ver a fulano y mengano porque ya me quiero despedir de la gente que quiero, que amo’, y de repente ya no, de repente es ‘Oye, vamos a ir a no sé qué’, pero luego sí está esta nostalgia”, dijo.

Sobre esos pensamientos, Marilé señaló que pueden estar relacionados con la incertidumbre que vive la famosa debido a sus enfermedades.

Yo creo que se comprende porque pues como ella dice, ¿no?, su cuerpo de repente, oh, no le está funcionando como ella quisiera, su mente sí, entonces esta parte de la incertidumbre también, que no sabes qué va a pasar”.

Pese a ello, destacó que Yolanda Andrade mantiene sus ganas de vivir y que incluso comparte su experiencia para generar conciencia acerca de esas enfermedades poco conocidas, además de la empatía para generar mayor comprensión.

¿Yolanda Andrade está grave de salud?

Yolanda Andrade, conductora. Especial

Sobre el estado de salud actual de la conductora, Marilé aclaró que Yolanda presenta altibajos y que hay días en que los malestares físicos son más fuertes.

Sí, es que tiene altos y bajos en la cuestión de los malestares del cuerpo. Trae de repente a veces dolorcitos de cabeza, más bien fatiga y dolor de cabeza. Pero ahí va”.

En tanto, contó que la familia de la conductora ha aprendido a aceptar que Yolanda piense que algunas celebraciones puedan ser las últimas, por lo que, en lugar de decirle que dejé de tener esos pensamientos, la respetan y apoyan, puesto que anteriormente sus palabras eran de aliento dejándole claro que tenía toda la vida por delante.

Ya no estar con el: ‘No, hermana, ¿cómo crees? No pienses eso, este, ve, tienes toda la vida por delante’. Ella lo sabe. Entonces, hemos aprendido a respetar todo, todo”.

Lo anterior, confesó Marilé, es un proceso que ha representado un importante aprendizaje personal para ella y su familia.

Cuando amanece más irritada, cuando está de buenas, cuando quiere salir a caminar, o sea, hay que respetar. Y como les digo, esto más que nada es un aprendizaje brutal. Ha sido como un intensivo de ser paciente, de ser más amoroso, de ser más empático”.

¿Qué tiene Yolanda Andrade de enfermedad?

La famosa conductora y actriz padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva e incurable que afecta las neuronas motoras.

A dicho diagnóstico, se le suma la neuralgia del trigémino, un padecimiento que provoca dolores intensos en el rostro.

La conductora ha compartido que su condición es inestable, con días buenos y recaídas severas que a veces le impiden moverse con normalidad.