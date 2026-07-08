La conductora Yolanda Andrade volvió a preocupar a sus seguidores luego de compartir un nuevo mensaje sobre su estado de salud. A través de sus redes sociales mostró que atraviesa un momento complicado debido a los síntomas relacionados con la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que ella misma confirmó que padece a finales de 2025.

La presentadora, conocida por su trayectoria en televisión y por programas como Montse y Joe, explicó que esta vez el dolor fue más intenso y que tuvo que permanecer en cama. Su mensaje generó reacciones entre sus seguidores, quienes han acompañado públicamente su proceso desde que dio a conocer su diagnóstico.

Yolanda Andrade reaparece en cama y revela la difícil batalla que enfrenta contra la ELA IG

¿Qué le pasó a Yolanda Andrade? La conductora reaparece en cama por una crisis de salud

Yolanda Andrade volvió a aparecer en redes sociales desde la cama, donde compartió con sus seguidores que enfrenta días complicados debido a los efectos de la enfermedad que padece.

La conductora señaló que el dolor fue uno de los principales motivos por los que tuvo que mantenerse en reposo. La situación se dio a conocer mediante un video en el que aparece recostada, con un parche en el ojo y dificultades para hablar.

Aquí estoy, lo que queda de mí, pero mañana voy a amanecer mejor. Hoy sí me tumbó el dolor, lo peor es que ahora es el otro ojo… Mi cabeza está sufriendo mucho dolor, bueno, mi cabeza, mis costillas, todo.

Desde 2023, la salud de la también actriz comenzó a generar preocupación pública después de que se ausentara de algunos proyectos televisivos y apareciera con cambios visibles en su estado físico. Durante meses surgieron distintas versiones sobre su condición, hasta que en 2025 decidió hablar directamente con sus seguidores y confirmar que enfrenta la ELA.

Su decisión de compartir públicamente su proceso convirtió su caso en una conversación sobre las enfermedades neurodegenerativas y la importancia de visibilizar las experiencias de quienes viven con estos padecimientos.

Yolanda Andrade y la ELA: qué es la enfermedad que cambió su vida y cuáles son sus síntomas

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta principalmente a las neuronas motoras, encargadas de controlar los movimientos musculares.

Cuando estas células dejan de funcionar de manera adecuada, el cuerpo puede presentar una pérdida gradual de fuerza, dificultades para moverse, hablar o realizar actividades cotidianas. La evolución de la enfermedad puede variar en cada persona.

En el caso de Yolanda Andrade, la conductora ha explicado que esta condición ha provocado momentos en los que presenta dificultades para moverse, hablar o realizar actividades que antes formaban parte de su rutina diaria.

Entre los síntomas que suelen asociarse con la ELA se encuentran:

Debilidad muscular progresiva

Problemas para caminar o mantener la movilidad

Dificultades para hablar o deglutir

Fatiga muscular

Pérdida de control en algunos movimientos

La presentadora también ha utilizado sus redes sociales para compartir parte de su proceso y enviar mensajes a otras personas que enfrentan enfermedades similares.

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¿La ELA tiene cura? Esto se sabe sobre la enfermedad que enfrenta Yolanda Andrade

Actualmente, la Esclerosis Lateral Amiotrófica es considerada una enfermedad que no tiene cura, aunque existen tratamientos médicos y terapias de apoyo que buscan controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

El manejo de esta condición requiere atención multidisciplinaria, con especialistas que pueden incluir áreas como neurología, rehabilitación física, terapia respiratoria, nutrición y apoyo psicológico.

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Aunque cada caso presenta una evolución distinta, los especialistas destacan que el acompañamiento médico y familiar es fundamental para atender las necesidades que surgen conforme avanza la enfermedad.

En el caso de Yolanda Andrade, la conductora ha convertido su experiencia en una forma de visibilizar la ELA y compartir con sus seguidores los retos que enfrenta lejos de los reflectores.

A lo largo de este proceso, Yolanda Andrade ha mostrado una faceta más personal al hablar sobre los cambios que ha enfrentado desde que comenzaron sus problemas de salud.

Su testimonio ha permitido que más personas conozcan la realidad de quienes viven con enfermedades neurodegenerativas y las dificultades que pueden surgir en la vida cotidiana.

Aunque la ELA representa un desafío constante, Andrade continúa compartiendo mensajes de fortaleza y agradecimiento hacia quienes le han mostrado apoyo durante esta etapa.