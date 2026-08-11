Yolanda Andrade reaparece y revela cómo se encuentra de salud: "Mi cuerpo está cansado"

Yolanda Andrade reapareció en redes sociales para contar cómo se encuentra de salud y hablar de los difíciles momentos que ha atravesado recientemente. Mediante un video de alrededor de 50 minutos, la conductora compartió detalles de su enfermedad, agradeció el apoyo recibido y pidió empatía para quienes viven con algún padecimiento.

“Tenía ganas de hablar, de comunicarme con ustedes”, expresó al iniciar la transmisión.

Aunque mantuvo el sentido del humor que la caracteriza, también se mostró conmovida al recordar algunas experiencias que ha vivido desde que comenzaron sus problemas médicos.

Durante la conversación, la presentadora reconoció que ha pasado días complicados. Asimismo, explicó que pueden surgir confusiones cuando las personas opinan sobre su situación sin conocer todos los detalles.

Yolanda Andrade Instagram

Yolanda Andrade habla sobre su estado de salud

Frente a las dudas y comentarios que circulan sobre su enfermedad, Yolanda Andrade fue directa al referirse a su diagnóstico. “Yo tengo ELA”, afirmó durante el video.

Tras hacer esta declaración, pidió que las personas investiguen sobre la esclerosis lateral amiotrófica antes de cuestionar su apariencia, sus movimientos o la manera en la que enfrenta el padecimiento.

“Investiga lo que es ELA. Investígalo antes de criticarme. Investígalo antes de hablar de alguien. Investiga”, señaló.

Especial

En medio de este proceso, la conductora ha tenido la oportunidad de conocer a otras personas que enfrentan una situación similar. Algunos de los pacientes con los que ha convivido son jóvenes, algo que le permitió escuchar historias que también la impactaron.

“La semana pasada conocí a nuevos amigos que tienen mi misma enfermedad”, relató.

¿Qué síntomas presenta Yolanda Andrade?

Al describir los cambios que ha experimentado, Yolanda Andrade explicó que la enfermedad ha afectado diferentes partes de su cuerpo.

“Los músculos se van atrofiando”, comentó.

Especial

Entre las molestias que mencionó se encuentran el dolor en los hombros, las dificultades de movilidad y la resequedad en la boca. Debido a este último síntoma, necesita mantenerse hidratada constantemente.

Pese al desgaste físico, Yolanda aseguró que mentalmente continúa con fuerza para afrontar su situación.

“Mi cuerpo está cansado, pero mi mente no”, expresó.

La presentadora también reconoció que la enfermedad no tiene cura y que recibir el diagnóstico representó un fuerte golpe emocional. Sin embargo, compartió una reflexión sobre la importancia de no permitir que un padecimiento defina por completo a una persona.

“Un diagnóstico es un diagnóstico, no es lo que eres tú”, afirmó.

Yolanda Andrade agradece el apoyo de sus seres queridos

Una parte de la transmisión estuvo dedicada a las personas que han permanecido cerca de ella. La conductora habló del respaldo de su familia, de sus amistades y del público que le ha enviado mensajes, regalos y oraciones.

“Quiero agradecerles profundamente, querido público conocedor, el amor que he recibido desde siempre”, expresó.

Yolanda Andrade

Como parte de las experiencias que ha podido disfrutar recientemente, Andrade recordó un viaje que realizó a Mazatlán acompañada por un grupo de amigas. También destacó que ha recibido muestras de cariño de personas a las que no conoce personalmente.

Al referirse a las familias que acompañan a alguien durante una enfermedad, pidió actuar con comprensión y evitar perder la paciencia.

“Si tú tienes un amigo, un familiar que está enfermo, tenle paciencia”.

Yolanda Andrade pide investigar antes de criticar

Otro de los temas abordados fue la facilidad con la que se emiten opiniones sobre los problemas ajenos. De acuerdo con Yolanda, conocer el contexto puede evitar que la desinformación termine convirtiéndose en críticas o juicios.

“La gente debe aprender a buscar antes de hablar, a informarte. No te cuesta nada”, señaló.

Yolanda Andrade

A pesar de las dificultades que enfrenta, la conductora aseguró que mantiene su sentido del humor y desea seguir compartiendo algunos recuerdos de su trayectoria.

“Todo lo que he hecho en mi vida ha sido fabuloso”.

La presentadora cerró su mensaje con una invitación a disfrutar la vida, cuidar las palabras y tratarse con amor.