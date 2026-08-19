¿Quién es Go Ara, la actriz que aseguran tiene un romance con Suga de BTS?

Suga de BTS se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de que surgieran rumores que lo relacionan sentimentalmente con Go Ara, una reconocida actriz surcoreana. Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación de que ambos mantengan un noviazgo.

Las especulaciones comenzaron después de que algunos internautas compararan fotografías que los artistas compartieron en Instagram. Las imágenes habrían sido tomadas en Barcelona y mostraban lugares similares, entre ellos la Basílica de la Sagrada Familia.

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A partir de estas coincidencias, usuarios de X y Threads también señalaron supuestas semejanzas en la ropa y los accesorios utilizados por ambos. No obstante, ninguna de estas publicaciones demuestra que hayan viajado juntos y tampoco existen fotografías en las que aparezcan en el mismo lugar.

La conversación llegó hasta la cuenta de Instagram de la actriz, donde numerosos usuarios dejaron comentarios relacionados con el integrante de BTS. Ante la cantidad de mensajes, Go Ara desactivó los comentarios en algunas de sus publicaciones, aunque no explicó si su decisión estuvo relacionada directamente con la polémica.

¿Quién es Go Ara, la actriz relacionada con Suga de BTS?

Go Ara nació el 11 de febrero de 1990 en Jinju, una ciudad ubicada en la provincia de Gyeongsang del Sur, Corea del Sur. Es actriz y modelo, además de ser uno de los rostros conocidos de los dramas coreanos desde principios de los años 2000.

Durante su infancia cambió de residencia en varias ocasiones debido al trabajo de su padre, quien era soldado. Su llegada al entretenimiento ocurrió en 2003, cuando ganó un concurso de modelaje organizado por SM Entertainment.

Después de ese triunfo, la compañía comenzó a prepararla en actuación, canto y baile. Su talento le permitió conseguir rápidamente oportunidades frente a las cámaras y construir una carrera que actualmente supera las dos décadas.

Los dramas que hicieron famosa a Go Ara

Su debut como actriz ocurrió en 2003 con Sharp #1, producción juvenil en la que interpretó a Lee Ok-rim. El personaje tuvo una buena recepción y Go Ara regresó para protagonizar la segunda temporada de la historia.

Más adelante recibió comentarios positivos por su trabajo en Snow Flower, drama estrenado en 2006. En esta producción dio vida a Yoo Da-mi, una joven rebelde y ambiciosa que le permitió mostrar una faceta más madura como intérprete.

Instagram: Go Ara

Otra oportunidad importante llegó con Who Are You?, serie de 2008 que, pese a no conseguir altos niveles de audiencia en Corea del Sur, llamó la atención de espectadores internacionales.

Durante 2009 participó en Heading to the Ground junto a Yunho, integrante de TVXQ. Sin embargo, el papel que impulsó definitivamente su popularidad apareció varios años después.

El reconocimiento de Go Ara aumentó considerablemente en 2013 gracias a Reply 1994. Para interpretar a Sung Na-jung, la actriz se cortó el cabello y modificó su apariencia con el objetivo de adaptarse mejor al personaje.

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Aunque su elección para protagonizar la serie generó dudas al principio, su actuación terminó recibiendo elogios. El éxito del drama la acercó a una audiencia más amplia y convirtió a Sung Na-jung en uno de sus personajes más recordados.

Tras este proyecto encabezó You're All Surrounded, una historia policial en la que trabajó con Lee Seung-gi. Posteriormente participó en producciones como Black, Ms. Hammurabi, Haechi o Hwarang, en donde compartió créditos con V de BTS.

Una de sus apariciones más conocidas de los últimos años fue en Do Do Sol Sol La La Sol. En este drama interpretó a Goo Ra-ra, una pianista alegre que debe comenzar una nueva vida después de enfrentar diversos problemas.

Go Ara también ha trabajado en películas

Su carrera no se limita a la televisión. En 2007 debutó en cine con Genghis Khan: To the Ends of the Earth and Sea, donde interpretó a Khulan después de ser seleccionada entre más de 40 mil aspirantes.

Posteriormente apareció en Dance, Subaru!, una coproducción entre Japón, Corea del Sur y China. También participó en las películas Pacemaker y Papa, trabajo con el que recibió nominaciones en importantes ceremonias del cine surcoreano.

Otros títulos de su filmografía son The Magician, Phantom Detective y The Childe. Además de actuar, Go Ara ha desarrollado una trayectoria como modelo. A lo largo de los años ha prestado su imagen a empresas de telecomunicaciones, uniformes, cosméticos y productos de belleza.

¿Qué relación tiene Go Ara con BTS?

Antes de ser relacionada con Suga, Go Ara ya había trabajado con otro integrante de BTS. La actriz compartió créditos con V en Hwarang, drama histórico transmitido entre 2016 y 2017.

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En la producción también participaron Park Seo-joon, Park Hyung-sik, Choi Min-ho y Do Ji-han. V interpretó a Suk Han-sung, mientras que Go Ara fue la protagonista femenina de la historia.