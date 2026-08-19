¿Por qué los hijos de Robin Williams reactivaron su Instagram tras 12 años?

La cuenta de Instagram de Robin Williams volvió a tener actividad después de más de una década. Detrás de la nueva publicación están sus hijos, Zak, Zelda y Cody Williams, quienes explicaron por qué decidieron recuperar este espacio dedicado al actor.

¿Por qué los hijos de Robin Williams reactivaron su cuenta de Instagram?

La nueva publicación apareció el 17 de agosto de 2026, pocos días después del aniversario luctuoso del actor. La cuenta llevaba alrededor de 12 años sin actividad y ahora sus hijos planean utilizarla para compartir material auténtico sobre su padre.

La decisión está relacionada con la proliferación de videos e imágenes creados con inteligencia artificial que imitan el rostro y la voz de Robin Williams. Ante este tipo de contenido, la familia quiere que el perfil oficial funcione como una fuente confiable para sus seguidores.

En su mensaje, Zak, Zelda y Cody Williams agradecieron que nuevas generaciones continúen descubriendo el trabajo de su padre y que sus seguidores mantengan vivo el interés por sus películas y actuaciones.

Sin embargo, también dejaron claro que quieren diferenciar los recuerdos reales de las recreaciones digitales. La intención es que la cuenta conserve fotografías, videos, historias y otros materiales relacionados de forma directa con la vida y carrera del intérprete.

La familia explicó que desea mantener un espacio “auténtico, cálido y seguro” para preservar el legado de Williams. También adelantó que continuará compartiendo parte de su trabajo y momentos que permitan recordar su particular estilo de comedia.

Los hijos de Robin Williams reactivaron la cuenta oficial del actor en Instagram. IG therobinwilliams

Zelda Williams ya había pedido detener los videos de su padre creados con IA

La postura de la familia no surgió únicamente por la reactivación de Instagram. Zelda Williams lleva tiempo hablando públicamente sobre el uso de inteligencia artificial para recrear a su padre.

En octubre de 2025, la directora utilizó sus historias de Instagram para pedir a los usuarios que dejaran de enviarle videos generados con IA en los que aparecía Robin Williams.

“Please, just stop sending me AI videos of Dad”, escribió Zelda en aquel momento.

También aseguró que ese tipo de contenido no era algo que su padre hubiera querido.

Su molestia no estaba dirigida únicamente a recibir los videos. Zelda cuestionó la práctica de utilizar la imagen y voz de personas fallecidas para crear situaciones que nunca ocurrieron y presentarlas como contenido de entretenimiento.

Ahora, al explicar la reactivación de la cuenta oficial, señaló que contar con un espacio donde los usuarios puedan encontrar material auténtico es una de las formas que encontraron para combatir el uso desmedido de IA con la imagen y voz de Robin Williams.

Zelda Williams ha rechazado los videos de su padre creados con IA. IG therobinwilliams

El uso de Inteligencia Artificial con actores fallecidos abre un nuevo problema

El caso de Robin Williams forma parte de una discusión que ha crecido con las nuevas herramientas capaces de generar videos, voces e imágenes de personas reales.

Actualmente es posible crear secuencias en las que una celebridad parece hablar, cantar o participar en situaciones que nunca ocurrieron. Cuando se trata de figuras fallecidas, surge además la pregunta sobre quién puede autorizar ese tipo de recreaciones.

En el caso de Williams, su familia ha dejado clara su posición. Zelda ha rechazado que estas recreaciones puedan considerarse automáticamente homenajes solo porque utilizan el rostro o la voz de su padre.