Banda de metal cristiano demanda a 'KPop Demon Hunters' y exigen sus ganancias

Uno de los productos más exitosos de Netflix en los últimos años ha generado una disputa legal por los derechos de marca, un problema que ahora se ha vuelto tendencia en redes sociales. Según reporta Euro News, una agrupación de metal cristiano en Estados Unidos llamada Demon Hunter inició un proceso legal contra la franquicia animada de Kpop Demon Hunters.

La agrupación estadounidense, originaria de Seattle, argumenta que con sus 25 años de trayectoria el nombre les pertenece y, por ello, presentaron una querella en el Distrito Central de California contra Netflix, Netflix Studios y la promotora de conciertos AEG Presents, todo por el nombre que también ha sido parte de las ganancias multimillonarias de la compañía de streaming.

A través de la sociedad comercial Hyde Lane, la banda denuncia infracción de marca, competencia desleal y designación falsa de origen. Según el documento judicial, el conflicto escaló considerablemente a raíz del anuncio de una gira internacional en vivo programada para 150 ciudades.

El grupo de metal afirma que las acciones de los demandados provocan un “solapamiento casi total” de mercado y generan una crisis existencial para la identidad comercial que han construido desde el año 2000 haciendo que su legado termine borrado por la película animada estrenada por Netflix.

La demanda también señala que esta situación ha traído afectaciones para los fanáticos, como el caso de un comprador en Nueva York que gastó más de 500 dólares pensando que vería un espectáculo de Netflix, pero se encontró que en realidad había comprado entradas para un show del grupo cristiano.

¿Qué busca conseguir la banda demandante?

El grupo musical solicita que los tribunales intervengan con medidas cautelares estrictas prohibiendo a Netflix y sus empresas usar el nombre KPop Demon Hunters en producciones musicales grabadas, espectáculos en directo y mercancía.

Reproducir Las Guerreras K-Pop han sido un éxito multimillonario para Netflix.

Pero eso no es todo. Además de detener por ahora el uso del nombre quieren iniciar un juicio para obtener las ganancias que Kpop Demon Hunters han obtenido desde su estreno en Netflix. Si eso fuera poco también desean el pago de los gastos legales.

Las ganancias y el alcance global de 'Las guerreras K-Pop'

Desde su lanzamiento en 2025, KPop Demon Hunters se posicionó como la película original más vista en la historia de la plataforma de Netflix, una película que su estudio original no tenía fe. El éxito de la cinta los llevó a crear nuevas unidades de negocio que, originalmente no estaban pensadas como juguetes y otros artículos comerciales.

La repercusión de la cinta se consolidó a nivel global tras coronarse en la temporada de premios de 2026, donde obtuvo el Oscar a la Mejor Película de Animación y el galardón a Mejor Canción Original. La cinta ayudó a que Netflix lograra ganancias en sus primeros tres meses de estreno a los 2,500 millones de dólares con una importante parte perteneciente a la cinta de Kpop.