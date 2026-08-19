El secreto del rey Carlos que casi destruye a la reina Camila: "Estuve a punto de decirlo todo"

La reina Camila ha revelado uno de los momentos más difíciles que vivió junto al rey Carlos III. En una conversación con la organización benéfica Maggie’s, la monarca reconoció que guardar silencio sobre la enfermedad de su esposo mientras continuaba con su agenda fue mucho más complicado de lo que imaginaba.

¿Qué dijo la reina Camila sobre el cáncer del rey Carlos III?

Uno de los momentos que más llamó la atención de la conversación ocurrió cuando Camila recordó una visita realizada el 31 de enero de 2024 al centro de Maggie’s en el Royal Free Hospital de Londres.

La reina Camila confesó que estuvo a punto de revelar el diagnóstico de cáncer del rey Carlos III antes del anuncio oficial de Buckingham. IG theroyalfamily

La reina acudió para conocer las instalaciones y conversar con pacientes oncológicos y sus familias. Sin embargo, llevaba consigo una información que hacía que aquel encuentro tuviera un significado completamente distinto: Carlos III acababa de recibir el diagnóstico de cáncer.

Estuve a punto de decir algo, pero sentí que no era el momento”, reconoció Camila al recordar aquella visita.

La esposa del monarca explicó que fue especialmente complicado encontrarse frente a personas que atravesaban situaciones similares mientras ella sabía que su propio marido acababa de iniciar ese camino.

La reina admitió que tenía enormes deseos de hablar, pero entendía que revelar la información antes de tiempo no le correspondía. El anuncio oficial de Buckingham llegaría cinco días después, el 5 de febrero.

Así vivió la reina Camila el diagnóstico de cáncer de su esposo

La experiencia también transformó la perspectiva de Camila sobre el impacto que una enfermedad grave tiene en los familiares de los pacientes.

El secreto sobre la salud de Carlos III puso a prueba a la reina Camila, quien reconoció que casi rompe el silencio antes de tiempo. IG theroyalfamily

Hasta entonces, su trabajo con Maggie’s le había permitido escuchar numerosas historias de personas afectadas por el cáncer. Sin embargo, cuando el diagnóstico llegó a su propia familia, comprendió desde otra posición lo que significa acompañar a alguien durante un tratamiento.

De repente, es tu marido quien recibe un diagnóstico”, explicó, al referirse a la responsabilidad emocional de ayudar, acompañar y tratar de entender todo lo que implica la enfermedad.

La reina también contó que sus conversaciones con los pacientes durante aquella visita fueron más profundas de lo habitual. Aunque intentaba no hacer demasiadas preguntas personales, reconoció que la situación hizo que se involucrara emocionalmente de una manera diferente.

¿Cómo vivió el rey Carlos III el diagnostico de cáncer?

Camila también habló de la actitud que adoptó Carlos después de conocer su diagnóstico. De acuerdo con su relato, el monarca decidió continuar adelante y no permitir que la enfermedad detuviera completamente sus actividades.

Carlos III enfrentó su diagnóstico con determinación, según recordó Camila en una emotiva conversación con Maggie’s. IG theroyalfamily

La reina describió a su esposo como alguien determinado a afrontar la situación y recordó su reacción después de conocer la noticia: estaba decidido a enfrentarse al tratamiento y continuar con su vida.

Carlos retomó sus compromisos públicos en abril de 2024, aproximadamente tres meses después de iniciar su tratamiento. Desde entonces, Buckingham Palace ha ofrecido información limitada sobre su evolución y nunca ha revelado públicamente qué tipo de cáncer padece.

En diciembre de 2025, el propio rey informó que su situación había mejorado y que la intensidad de su tratamiento podía reducirse.

Camila explicó cómo el diagnóstico de Carlos III le permitió comprender mejor el impacto del cáncer en los familiares. IG theroyalfamily

La conversación de la reina con Maggie’s también tuvo como objetivo destacar la importancia de brindar apoyo no solamente a quienes padecen cáncer, sino también a sus familiares y amigos.

Camila ocupa la presidencia de la organización desde 2008 y ha visitado varios de sus centros en Reino Unido. La institución ofrece acompañamiento psicológico, emocional y práctico de manera gratuita para quienes enfrentan esta enfermedad.