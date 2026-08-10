Muere Ben Jones, actor de Los Dukes de Hazzard y excongresista, a los 84 años

Ben Jones, actor conocido por interpretar a Cooter Davenport en la serie Los Dukes de Hazzard, murió a los 84 años. La noticia fue confirmada por su esposa, Alma Viator, quien compartió un mensaje en redes sociales para despedir al actor y excongresista estadounidense.

De acuerdo con su esposa, Jones falleció a causa de un infarto masivo en su casa, mientras esperaba ver un partido de los Atlanta Braves contra los Yankees.

“Hoy he perdido al amor de mi vida”, escribió Viator en Facebook, junto a una fotografía reciente de Jones sonriendo con un perro en su regazo.

La muerte del actor provocó reacciones entre seguidores de Los Dukes de Hazzard y compañeros de reparto, quienes recordaron su papel dentro de una de las series más populares de finales de los años 70 y principios de los 80.

Ben Jones fue Cooter Davenport en Los Dukes de Hazzard

Ben Jones alcanzó fama internacional gracias a su papel como Cooter Davenport, el mecánico de Hazzard County y aliado de los primos Bo y Luke Duke.

Los Dukes de Hazzard se transmitió por CBS entre 1979 y 1985, y se convirtió en un fenómeno televisivo por sus persecuciones de autos, humor rural, aventuras y personajes rebeldes. AP recuerda que Jones interpretó al mecánico que ayudaba a los Duke cuando intentaban hacer lo correcto y enfrentar al corrupto Boss Hogg.

Cooter Davenport era considerado por muchos fans como una especie de “Duke honorario”, por su lealtad a los protagonistas y su personalidad relajada, traviesa y cercana al espíritu de la serie.

Jones apareció durante las siete temporadas del programa y más tarde retomó el personaje en las películas para televisión The Dukes of Hazzard: Reunion! y The Dukes of Hazzard: Hazzard in Hollywood.

Tom Wopat despide a Ben Jones

Tras conocerse la noticia, Tom Wopat, quien interpretó a Luke Duke en la serie, compartió un mensaje en redes sociales para despedir a su compañero.

“Los Dukes de Hazzard perdieron hoy a otro miembro fundamental de su elenco”, escribió Wopat, junto a una imagen en la que aparecía del brazo de Jones.

El actor también lo describió como un gran amigo y un defensor de lo mejor de la industria del entretenimiento.

La despedida llegó poco después de otra pérdida para los seguidores de la serie: la muerte de Rick Hurst, quien interpretó al ayudante Cletus Hogg. En ese momento, Jones también había dedicado palabras de cariño a su compañero, a quien conocía desde hacía más de 45 años.

De actor de televisión a congresista

Después de Los Dukes de Hazzard, Ben Jones dio un giro inesperado hacia la política.

Fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 1988 y representó como demócrata al cuarto distrito de Georgia entre enero de 1989 y enero de 1993. AP destacó que Jones sirvió dos periodos en el Congreso antes de dejar el cargo.

Durante su etapa política, formó parte del Comité de Asuntos de Veteranos y del Comité de Obras Públicas y Transporte. También ocupó un cargo dentro de la estructura legislativa del Partido Demócrata.

Su paso por la política convirtió a Jones en una figura poco común: un actor identificado con una comedia televisiva popular que después logró ocupar un asiento en el Congreso estadounidense.

Cooter’s Place, su homenaje permanente a la serie

Ben Jones nunca se alejó del todo del universo de Los Dukes de Hazzard. Junto con su esposa, desarrolló Cooter’s Place, un museo y espacio dedicado a la serie, con memorabilia, objetos relacionados con el programa y encuentros con fans.

El proyecto permitió que Jones siguiera conectado con varias generaciones de seguidores que mantenían vivo el cariño por Cooter Davenport y por la serie.

Aunque su trayectoria incluyó actuación, política, escritura y activismo, para muchos espectadores siempre será recordado como el mecánico de Hazzard que ayudaba a los Duke a salir de problemas.