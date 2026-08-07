“¿Por qué siempre conmigo?”: Gomita responde a comparaciones con Yanet García

Las comparaciones entre Gomita, Yanet García y Lapizito comenzaron a circular en redes sociales durante los últimos días, pero fue la propia influencer quien decidió hablar del tema.

A través de un video publicado en TikTok, reaccionó a los comentarios que aparecieron en internet y aprovechó para dejar clara su postura.

Aunque respondió entre risas, Gomita también defendió a Yanet García y aseguró que no comparte las opiniones que han surgido alrededor de la apariencia física de la conductora, quien actualmente participa en La Casa de los Famosos México 2026.

Gomita reaccionó a las comparaciones con Yanet García en TikTok. IG gomitaoficial123

La respuesta de Gomita a las comparaciones en redes con Yanet García

En el video, Gomita explicó que decidió revisar los comentarios después de ver que su nombre aparecía constantemente en publicaciones relacionadas con Yanet García.

La influencer comentó que encontró distintos mensajes comparando la apariencia de ambas y reconoció que algunos le sorprendieron. Sin embargo, prefirió tomar la situación con humor y destacar que la conductora le parece una mujer muy atractiva.

“Ella está superbonita, la verdad”, comentó durante la grabación.

También bromeó con el hecho de que frecuentemente la involucren en este tipo de conversaciones y, entre risas, preguntó por qué siempre terminan comparándola con otras personas.

La respuesta de Gomita generó nuevas reacciones en redes sociales. Captura de Pantalla

¿Cómo comenzó la comparación entre Yanet García, Gomita y Lapizito?

La conversación empezó mientras Yanet García participa en la nueva temporada de La Casa de los Famosos México.

Durante las transmisiones del reality comenzaron a difundirse imágenes de la conductora que rápidamente llegaron a TikTok y X. En ellas, algunos usuarios señalaron un supuesto parecido con Lapizito, integrante de la familia Ordaz Campos.

Conforme las publicaciones se hicieron más populares, también aparecieron comentarios que mencionaban a Gomita, hermana del conductor, al considerar que compartían algunos rasgos físicos.

En poco tiempo, las imágenes comenzaron a compartirse en distintas cuentas dedicadas al programa, lo que hizo que el tema llegara hasta la propia influencer.

Yanet García sigue siendo una de las participantes más comentadas del reality. IG iamyanetgarcia

Las reacciones se dividieron entre el humor y el apoyo

Después de que Gomita publicara su video, la conversación continuó creciendo en redes sociales.

Algunos usuarios destacaron que respondió de manera relajada y valoraron que evitara alimentar las críticas hacia Yanet García. Otros continuaron compartiendo memes relacionados con el supuesto parecido entre las tres figuras públicas.

También hubo mensajes de apoyo para ambas, recordando que este tipo de comparaciones suelen centrarse únicamente en la apariencia física y terminan generando comentarios que poco tienen que ver con el trabajo de quienes aparecen involucrados.

El video acumuló miles de reproducciones y abrió un nuevo debate entre quienes consideran que las comparaciones forman parte del humor en internet y quienes creen que terminan afectando la imagen de las personas.

Las comparaciones entre Gomita y Yanet García surgieron en redes sociales. Especial

Yanet García sigue enfocada en La Casa de los Famosos México

Mientras el tema continúa generando conversación en redes sociales, Yanet García no ha respondido públicamente a las comparaciones.

La conductora permanece dentro de La Casa de los Famosos México 2026, donde se ha convertido en una de las participantes más comentadas desde el inicio de la temporada.

Su participación en el reality ha provocado distintas conversaciones entre los seguidores del programa, tanto por su estrategia dentro de la competencia como por los momentos que protagoniza durante las transmisiones diarias.