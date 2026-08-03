Del fenómeno 'Barbenheimer' a Spider-Man: Un nuevo día + La odisea, una dupla que salva al cine 

Spider-Man: Un nuevo día y La odisea son dos filmes completamente distantes entre sí, quizá sólo coincidan en el sendero del héroe buscando redención y en que su exhibición simultanea ha superado en creces a lo que fue el fenómeno Barbenheimer (Barbie + Oppenheimer).

Oficialmente, este paralelismo no tiene un nombre oficial todavía, sin embargo, sus resultados en un fin de semana son bestiales para fácilmente demostrar que la experiencia en salas cinematográficas sigue siendo única y especial, contrario a lo que han sugerido ejecutivos detrás de las plataformas de streaming, como lo dijo el año pasado Ted Sarandos, CEO de Netflix, quien aseguró que ir a un complejo está pasado de moda.

Bueno, pues la respuesta se la pueden dar las adaptaciones a personajes creados por Stan Lee y el poema de Homero. En primera instancia, la cuarta parte del trepamuros protagonizado por Tom Holland registró el segundo fin de semana con más ingresos en la historia gracias a sus 927 millones de dólares a nivel internacional, sólo por detrás de Avengers: Endgame, que en 2019 logró mil 200 mdd en sus primeros tres días.

El filme, dirigido por Destin Daniel Cretton, sigue a Peter Parker (Holland) meses después de haber borrado la memoria de MJ (Zendaya) y Ned (Jacob Batalon), tratando de recuperar su vida personal y como superhéroe mientras una extraña amenaza se interpone en su camino. Además de que el trepamuros es el personaje más popular de la casa Marvel Cómics, es la antesala a los próximos sucesos de Avengers: Doomsday.

REVIVIENDO AL IMAX

Del otro lado, Christopher Nolan ha revitalizado el interés por al IMAX al convertirse en el primer director en rodar todo un largometraje en este formato, al grado de que la demanda por el ver La odisea en pantallas del mencionado formato a 70 mm ha obligado a las 25 salas de Estados Unidos a alargar su corrida hasta mediados de septiembre.

Cabe recordar que los boletos para ver la adaptación al documento clásico de Homero salieron hace un año, sin embargo la positiva recepción de la crítica y los espectadores lograron un hype no antes visto en las pantallas IMAX en todos sus formatos en el mundo, no sólo en 70 mm, logrando que haya corridas en horarios inusuales de las 2:30 y 7:00 de la mañana, por mencionar un par.

dsdsadads Universal Pictures

Al cierre de ayer, La odisea acumuló ingresos de más de 911 mdd, cubriendo por completo los gastos de su realización (250 mdd) y marketing (125 mdd), lo cual se traduce en que, muy probablemente, el próximo domingo esté ya superando la barrera de los mil millones de dólares y aspirando a mucho más debido a que el estreno en China está previsto para mediados de este mes.

La odisea de Nolan expone el periplo de Odiseo (Matt Damon) luego de librar la batalla de Troya y buscar el camino de regreso a casa para liberar el pueblo de Ítaca, reencontrarse con su amada esposa Penélope (Anne Hathaway), su hijo Telémaco (Tom Holland) y su fiel perrito Argos.

Pese que algunos académicos y personas adentrados a los estudios Homéricos han reprobado la visión de Nolan, considerándola superficial, el ritmo de la película continúa en ascenso y logrando generar atención en personas que han acudido a librerías físicas, digitales y hasta podcasts para conocer mucho más del fascinante mundo de La odisea y La iliada.

El fenómeno de Spider-Man: Un nuevo día y La odisea también capitalizó el fin de semana de más ingresos taquilleros en la historia de Estados Unidos con 430 mdd y se espera que entre ambas culminen un ciclo igual de redituable y que dará muchos más argumentos a los estudios y directores para seguir teniendo una ventana considerable de estrenos en complejos cinematográficos.

Sobre todo porque también se deben de tomar en cuenta los logros alcanzados por las películas de horror independiente este año, cuyos modestos presupuestos han logrado tener ingresos impresionantes como Obsesión (474.7 mdd), Backrooms (390.2 mdd) y Evil Dead: En llamas (66 mdd), además de la animación en manos de Super Mario Bros. Galaxy y Toy Story 5, cada una con poco más de mil millones de dólares, y Minions & monstruos (450 mdd).

FALTA UN FENÓMENO MÁS EN 2026

El balance de fin de año parece que arrojará números positivos en medio de una incertidumbre grande como lo es la fusión de Paramount Skydance y Warner Bros. Pictures, que fue retrasada un año debido a distintas demandas que hay en EU y las preocupaciones europeas por el posible monopolio que esto cause, entre otros argumentos políticos.

Especialistas han dicho que la resaca de los tres años que se registraron pérdidas por covid siguen arrastrándose, por lo que fenómenos como Barbenheimer y Glicked (Gladiador 2 y Wicked 2) son bastante bien vistos por la industria. Y aunque Spider-Man: Un nuevo día y La odisea no fueron estrenos del mismo día y fin de semana, demostraron músculo en conjunto una vez que estuvieron a la par en exhibición.

Así que muchos se frotan las manos por la llegada del próximo 17 de diciembre, cuando Dunesday (Avengers: Doomsday y Duna: parte 3) compartan la cartelera para concluir satisfactoriamente el 2027.

Nueva imagen de Doctor Doom presentada en la Comic-Con 2026. Foto: Marvel Studios

El positivismo es alto debido a que Marvel Studios y las películas de Avengers son de las más exitosas en el MCU, sólo basta recordar que Avengers: Endgame culminó su ciclo en cartelera con dos mil 799 millones de dólares y tuvo un primer fin de semana con mil 200 mdd. Sitios en EU han realizado proyecciones de un lanzamiento local con cifras entre los 250 y más de 400 millones de dólares en su fin de semana de estreno, además de rebasar las siete cifras a nivel global. Aunque el total tendrá que sumarse y aportar mucho a las ganancias de 2027, pues se prevé que la ventana de exhibición de ésta rebase por los 45 días.

La conclusión de la saga de Paul Atreides (Timothée Chalamet) no se queda atrás, porque la película ha sido anunciada en formato IMAX, por lo que tendrá el reto de seguir atrayendo gente como lo está haciendo La odisea. Y no se ve imposible, porque así como Nolan salió al mar y a locaciones majestuosas, Denis Villeneuve ha convertido el desierto de Wadi Rum, de Jordania, en un ambiente envolvente para sus actores, producción y el espectador.

Jay L. Clendenin

También tendrá el reto de convertirse en una conclusión que lleve al director canadiense a la lista de los directores de los mil millones, porque sus primeras dos partes, pese a las grandes críticas y recepción del público, se han quedado cortas: Duna (410.6 mdd) y Duna: parte dos (714.8 mdd). De seguir en subida, Duna: El mesías tendría el potencial de convertir este fenómeno en un enorme cierre de ingresos para 2026.