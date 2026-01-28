Yandel en CDMX: setlist, cómo llegar y lo que debes sabe de su concierto
El reguetonero llegará a la Ciudad de México para dar un concierto de su gira Sinfónico. Aquí te contamos los detalles.
Yandel, quien saltó a la fama tras formar parte del dúo Winsin y Yandel, desde hace varios años comenzó una carrera como solista y ahora el cantante regresa a México, en esta ocasión para ofrecer un concierto sinfónico.
El reguetonero traerá una nueva experiencia para todos sus fans, ya que podrán disfrutar de Yandel Sinfónico. Si tú ya tienes tus boletos e irás a verlo, aquí te dejamos todos los detalles para que disfrutes el show.
¿Cuándo y dónde estará Yandel en CDMX?
Yandel estará en México, específicamente en la Ciudad de México, para dar un concierto en uno de los recintos más importantes del país: el Auditorio Nacional.
Se espera que Yandel Sinfonico de inicio a las 8:00 PM, así que no llegues tarde.
¿Cómo llegar al Auditorio Nacional?
El Auditorio Nacional se encuentra en Paseo de la Reforma, muy cerca de Polanco y por ende cerca de una de las zonas hoteleras de la Ciudad de México. Una de las maneras más fácil de llegar al recinto es por transporte público.
Si usas el metro deberás tomar la línea 7 y bajarte en la estación Auditorio Nacional. Por otra parte, también puedes llegar en metrobús y viajar por la línea 7 que recorre todo Paseo de la Reforma, deberás bajar en la estación del mismo nombre que el lugar donde serán los conciertos.
Si llegarás al concierto en coche, el Auditorio Nacional cuenta con estacionamiento, pero te recomendamos llegar lo más temprano posible para alcanzar un lugar, aunque hay hoteles cercanos al recinto en los que puedes dejar tu coche.
Probable setlist de Yandel en CDMX
A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Yandel interprete en su concierto.
- Puño de Tito
- Permítame
- Como Antes
- Reggaetón en lo oscuro
- Nunca me olvides
- Abusadora
- Te siento
- Mírala bien / Rakata / Ahora Es / Pam pam
- Encantadora
- Ay Mi Dios
- Báilame
- Myspace
- Nadie como tú
- Sexo seguro
- La Pared
- Plakito
- Mayor Que Yo
- Noche de entierro
- Lloro por ti
- Dime qué te pasó / Desperté sin ti
- Aventura / En la Disco Bailoteo
- Mami No Me Dejes Solo
- Te suelto el pelo / Dembow
- Mbappe
- Coco chanel
- Fronteamos porque podemos
- Sácala
- Scarface
- Háblame claro
- Brickell
- Moviendo caderas
- Algo me gusta de ti
- Yandel 150
PJG