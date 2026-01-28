Yandel en CDMX: setlist, cómo llegar y lo que debes sabe de su concierto

Yandel, quien saltó a la fama tras formar parte del dúo Winsin y Yandel, desde hace varios años comenzó una carrera como solista y ahora el cantante regresa a México, en esta ocasión para ofrecer un concierto sinfónico.

El reguetonero traerá una nueva experiencia para todos sus fans, ya que podrán disfrutar de Yandel Sinfónico. Si tú ya tienes tus boletos e irás a verlo, aquí te dejamos todos los detalles para que disfrutes el show.

¿Cuándo y dónde estará Yandel en CDMX?

Yandel estará en México, específicamente en la Ciudad de México, para dar un concierto en uno de los recintos más importantes del país: el Auditorio Nacional.

Se espera que Yandel Sinfonico de inicio a las 8:00 PM, así que no llegues tarde.

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional?

El Auditorio Nacional se encuentra en Paseo de la Reforma, muy cerca de Polanco y por ende cerca de una de las zonas hoteleras de la Ciudad de México. Una de las maneras más fácil de llegar al recinto es por transporte público.

Si usas el metro deberás tomar la línea 7 y bajarte en la estación Auditorio Nacional. Por otra parte, también puedes llegar en metrobús y viajar por la línea 7 que recorre todo Paseo de la Reforma, deberás bajar en la estación del mismo nombre que el lugar donde serán los conciertos.

Si llegarás al concierto en coche, el Auditorio Nacional cuenta con estacionamiento, pero te recomendamos llegar lo más temprano posible para alcanzar un lugar, aunque hay hoteles cercanos al recinto en los que puedes dejar tu coche.

Probable setlist de Yandel en CDMX

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Yandel interprete en su concierto.

Puño de Tito

Permítame

Como Antes

Reggaetón en lo oscuro

Nunca me olvides

Abusadora

Te siento

Mírala bien / Rakata / Ahora Es / Pam pam

Encantadora

Ay Mi Dios

Báilame

Myspace

Nadie como tú

Sexo seguro

La Pared

Plakito

Mayor Que Yo

Noche de entierro

Lloro por ti

Dime qué te pasó / Desperté sin ti

Aventura / En la Disco Bailoteo

Mami No Me Dejes Solo

Te suelto el pelo / Dembow

Mbappe

Coco chanel

Fronteamos porque podemos

Sácala

Scarface

Háblame claro

Brickell

Moviendo caderas

Algo me gusta de ti

Yandel 150

PJG