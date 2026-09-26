¿Y "El Chapo"? Emma Coronel aparece bailando con cantante de regional mexicano

Emma Coronel volvió a llamar la atención en redes sociales, esta vez por unas imágenes en las que aparece bailando muy cerca del cantante de regional mexicano Roberto Tapia durante una fiesta privada.

La esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán acudió a la celebración organizada por el creador de contenido Víctor Ordóñez, conocido como "Lonche de Huevito", quien festejó la adquisición de un nuevo vehículo deportivo de lujo.

Aunque en los videos no se habla de un romance entre Emma Coronel y Roberto Tapia, la cercanía entre ambos durante el baile fue suficiente para que las imágenes comenzaran a circular en redes sociales.

Emma Coronel aparece en fiesta de "Lonche de Huevito"

La noche del viernes 25 de septiembre, Emma Coronel compartió en Instagram una fotografía en la que se le veía mientras la arreglaban para salir. La modelo, que cuenta con más de un millón de seguidores en la plataforma, no explicó a qué evento acudiría, aunque dejó ver parte del atuendo que eligió para la ocasión.

Horas después aparecieron videos de la fiesta de "Lonche de Huevito", donde se confirmó la presencia de Coronel.

La celebración tuvo música en vivo y varios invitados. Entre ellos estuvo Roberto Tapia, cantante estadounidense nacionalizado mexicano de 45 años, quien puso a bailar a los asistentes.

Fue entonces cuando Emma Coronel apareció en la pista junto al intérprete. En las imágenes se les puede ver bailando y abrazados mientras disfrutan de la fiesta.

La periodista de espectáculos Nelssie Carrillo también compartió uno de los videos en Instagram y destacó el momento protagonizado por Coronel y Tapia.

Las imágenes generaron comentarios debido a la cercanía entre ambos, aunque hasta ahora no existe información que confirme que tengan una relación sentimental.

Emma Coronel y Roberto Tapia ya se conocen

La relación entre Emma Coronel y Roberto Tapia no sería nueva. Ambos se conocen desde hace varios años y han coincidido anteriormente.

Además, el cantante ha tenido una relación profesional con la historia de Joaquín "El Chapo" Guzmán, pues ha interpretado corridos dedicados al narcotraficante mexicano.

Entre las canciones relacionadas con Guzmán que ha interpretado Roberto Tapia están "El Niño de La Tuna", "La cosecha del Chapo" y "El señor Guzmán".

Emma Coronel IG: @emma.coronel.official

Por eso, que Emma Coronel y el cantante coincidieran en una fiesta no resulta completamente inesperado. Lo que sí llamó la atención fue verlos compartiendo la pista y bailando juntos.

¿Por qué Emma Coronel y "El Chapo" no pueden verse?

Emma Coronel continúa casada con Joaquín "El Chapo" Guzmán. Sin embargo, las condiciones legales que enfrentan ambos mantienen separada a la pareja.

Coronel fue sentenciada en Estados Unidos por delitos relacionados con sus vínculos con el Cártel de Sinaloa y actualmente se encuentra en libertad condicional, periodo que concluirá en septiembre de 2027.

Por su parte, "El Chapo" cumple una sentencia de cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

Emma Coronel IG: @emma.coronel.official

La pareja tiene dos hijas gemelas, María Joaquina y Emali Guadalupe. Debido a las restricciones legales que pesan sobre ambos, Emma Coronel y el exlíder del Cártel de Sinaloa tienen prohibido verse.

Mientras tanto, Coronel continúa enfocada en su faceta pública y como creadora de contenido. Ahora, su baile con Roberto Tapia se convirtió en uno de los momentos más comentados de la fiesta de "Lonche de Huevito".