Confirman concierto tributo a Caifanes; la entrada será gratis; aquí los detalles

Los seguidores del rock mexicano tendrán una cita especial con la música de Caifanes, pues se anunció un concierto tributo gratuito dedicado a una de las agrupaciones que ayudaron a transformar el panorama del rock en español.

Foto: Cuartoscuro.com

La presentación estará a cargo de El 5ilencio Tributo, agrupación que llevará al escenario algunos de los temas más reconocidos de la banda, entre ellos canciones que se han mantenido vigentes entre distintas generaciones.

¿Cuándo será el concierto tributo a Caifanes?

El homenaje se llevará a cabo el 1 de octubre a las 15:00 horas, como parte de una convocatoria abierta para el público.

La presentación tendrá lugar en el Ágora Elena Poniatowska, ubicado en el patio central de la Alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con la información difundida por la demarcación, la entrada será gratuita, por lo que los asistentes podrán disfrutar del espectáculo sin costo.

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¿Qué canciones de Caifanes podrían escucharse?

El repertorio de El 5ilencio Tributo estará enfocado en algunas de las canciones que forman parte de la historia de Caifanes y que se convirtieron en referentes del rock mexicano.

Entre los temas asociados al homenaje destacan “Mátenme Porque Me Muero”, “La Célula Que Explota”, “Nubes” y “Los Dioses Ocultos”, esta última reconocida por incorporar elementos de misticismo y folclore a la propuesta musical de la agrupación.

El concierto representa una oportunidad para volver a escuchar estos temas en una presentación dedicada especialmente al legado de la banda.¿Por qué el nombre El 5ilencio Tributo está relacionado con Caifanes?

El nombre de la agrupación homenaje hace referencia a El Silencio, tercer álbum de estudio de Caifanes, publicado en 1992.

Este material marcó una etapa importante para el grupo y reunió canciones como “Nubes”, “No Dejes Que...” y “Miércoles de Ceniza”, además de consolidar una propuesta que combinaba diferentes sonidos dentro del rock.

El álbum contó con la producción de Adrian Belew, guitarrista de King Crimson y músico que también colaboró con figuras como David Bowie y Talking Heads.

Caifanes

¿Dónde será el concierto y cómo asistir?

La presentación tendrá como sede el Ágora Elena Poniatowska, dentro del patio central de la Alcaldía Gustavo A. Madero.

El recinto se encuentra en 5 de Febrero esquina con Vicente Villada, colonia Villa Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

La convocatoria fue difundida mediante los canales oficiales de la Alcaldía GAM y señala que el acceso será gratuito para todo el público.