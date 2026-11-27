Will Smith prepara su regreso al cine de superhéroes con la secuela de Hancock. El cineasta Peter Berg, director de la cinta original estrenada en 2008, confirmó a la revista Variety que recibió un libreto terminado para continuar la historia del irreverente protagonista.

Berg, de 62 años, reveló la noticia durante una entrevista reciente y expresó su entusiasmo por volver detrás de cámaras. El realizador calificó el nuevo guion de Hancock 2 como "increíblemente divertido y genial", asegurando que firmaría el contrato si el universo se alinea.

Hancock se estrenó en 2008. Foto: Columbia Pictures

Esta declaración representa el avance más sólido para la franquicia tras casi dos décadas de especulaciones en Hollywood. Aunque la primera entrega recaudó más de 600 millones de dólares en la taquilla mundial, el estudio Sony Pictures todavía no oficializa el inicio de producción.

En febrero de 2025, Will Smith adelantó durante una transmisión en Twitch que trabajaba en una idea muy atractiva para retomar el personaje. Aquella vez mencionó el interés por sumar a Zendaya al reparto, aunque ninguna de las partes confirmó acuerdos formales hasta ahora.

Respaldo total a Will Smith y proyectos pendientes de Peter Berg

Durante la charla con Variety, Peter Berg defendió abiertamente el regreso profesional de Will Smith tras la polémica ocurrida en los premios Óscar de 2022. Cabe recordar que la Academia vetó al actor de sus ceremonias durante diez años por agredir al comediante Chris Rock.

El director afirmó que atraviesan el momento ideal para que Smith retome este papel por múltiples razones personales y artísticas. Berg describió al protagonista como un ser humano talentoso y bueno, pero imperfecto, y aseguró que una segunda parte resultaría una película muy especial.

Will Smith está en comunicación con Peter Berg. Foto: Columbia Pictures

Antes de enfocarse en Hancock 2, el realizador cumplirá compromisos previos de gran escala dentro de la industria cinematográfica. Actualmente coescribe y dirige la adaptación cinematográfica de Call of Duty para Paramount Pictures junto al guionista Taylor Sheridan, programada para estrenarse el 30 de junio de 2028.

Dicha cinta bélica explorará el universo de Modern Warfare e incluiría al emblemático Capitán Price, mientras arranca apenas la selección del elenco. Berg elogió la gestión de David Ellison y Activision, y también celebró el estreno en Netflix de su drama The Mosquito Bowl.

El legado taquillero de Hancock y las otras secuelas del actor

El proyecto de Hancock 2 carece todavía de fechas de rodaje, estudio distribuidor confirmado y elenco oficializado alrededor de su estrella principal. No obstante, la existencia de un libreto aprobado por el protagonista coloca la continuación en su punto más cercano desde el lanzamiento original.

En la cinta de 2008, Will Smith interpretó a John Hancock, un superhéroe alcohólico, cínico y desaliñado que destruía Los Ángeles al combatir el crimen. Su alianza con un ejecutivo de relaciones públicas transformó su imagen pública y conquistó a las audiencias internacionales.

El guionista de Soy Leyenda mantiene viva la esperanza. Foto: Warner Bros

De concretarse esta producción, Smith sumará otra franquicia exitosa a su agenda actual enfocada en revivir sus mayores éxitos comerciales. En diciembre de 2023, el ganador del Óscar confirmó también su regreso como el doctor Robert Neville para protagonizar la secuela de Soy leyenda.

Asimismo, Peter Berg aprovechó la conversación para reconocer la influencia de Michael Mann, productor de la primera entrega y su mentor personal. Mientras ambos creativos coordinan sus apretados calendarios, los fanáticos aguardan el anuncio definitivo que devuelva a Hancock a la pantalla grande.