Wendy Guevara habría cobrado 200 mil pesos por entrevista

Wendy Guevara le pidió 200 mil pesos a otro creador de contenido llamado Óscar Zazueta para concederle una entrevista en un podcast, según se reveló en el programa Hágale como quiera.

De acuerdo con el relato del también conocido como Compa Ozz, Wendy Guevara habría sido la única persona que le pidió dinero a cambio de aceptar una entrevista.

El creador precisó que la situación ocurrió cuando la ganadora de La Casa de los Famosos México venía saliendo del reality, momento en el que su popularidad estaba en uno de sus puntos más altos.

“La única persona que me ha cobrado por entrevistar, por quererla entrevistar, fue Wendy Guevara”, dijo Zazueta durante el podcast, según retomaron medios nacionales. También afirmó que la cantidad solicitada era de 200 mil pesos.

¿Qué dijo Óscar Zazueta sobre Wendy Guevara?

Durante la conversación, Zazueta explicó que consideró si pagar esa cantidad podía ser rentable para su proyecto, pero finalmente decidió no concretar la entrevista. Según su versión, lo analizó como una inversión de contenido, aunque concluyó que no le convenía.

“Me cobraba 200 mil pesos… Sí dije: ‘a ver, voy a analizarlo: si me es redituable, claro que sí’. Al final de cuentas, es un negocio”, expresó el creador de contenido.

Zazueta agregó que, fuera de ese caso, no recuerda que otra figura pública le haya pedido dinero directamente para aceptar una entrevista.

“Es la única persona que me ha dicho: sí, pero cobro. De ahí en fuera, nadie”, señaló.

Hasta el momento, Wendy Guevara no ha reaccionado públicamente a lo dicho por Óscar Zazueta en el podcast, de acuerdo con los reportes consultados.

Por qué el comentario se volvió viral

El señalamiento generó conversación porque Wendy Guevara es una de las influencers más populares de México desde su triunfo en La Casa de los Famosos México. Su victoria en 2023 la convirtió en una figura de alta demanda para entrevistas, campañas, eventos y programas de entretenimiento.

La discusión en redes se dividió entre quienes criticaron que una figura pública cobre por una entrevista y quienes defendieron que los creadores de contenido también pueden poner precio a su tiempo, imagen y alcance mediático.