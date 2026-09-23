¿Cuándo se estrena Gremlins 3? Warner Bros retrasa el regreso de Gizmo; anuncia nueva fecha

Warner Bros. retrasó casi un año el estreno de la tercera película de Gremlins, que ya no llegará a los cines en noviembre de 2027 como estaba previsto originalmente, sino hasta octubre de 2028, prolongando todavía más el regreso de Gizmo y las criaturas que se convirtieron en un clásico de la comedia de terror de los años 80.

La compañía movió la fecha del 19 de noviembre de 2027 al 6 de octubre de 2028, de acuerdo con información publicada por Variety y The Hollywood Reporter.

La cinta todavía no tiene un título oficial anunciado, aunque habitualmente se le ha identificado como Gremlins 3 por tratarse de la tercera entrega cinematográfica de la franquicia.

El proyecto marcará el regreso de varios nombres importantes vinculados con la historia original: Steven Spielberg será productor ejecutivo, mientras Chris Columbus, guionista de la película de 1984, dirigirá y producirá esta nueva entrega.

¿Cuándo se estrena Gremlins 3?

La nueva fecha programada es el 6 de octubre de 2028. Esto representa un retraso cercano a 11 meses respecto al lanzamiento inicialmente anunciado para noviembre de 2027.

Warner Bros. había confirmado formalmente el desarrollo de la película en noviembre de 2025, cuando David Zaslav, entonces presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, reveló durante una llamada con inversionistas que el estudio preparaba el regreso cinematográfico de la franquicia.

Por ahora no se han revelado detalles sobre la historia, personajes o reparto. Tampoco se ha confirmado si Zach Galligan, quien interpretó a Billy Peltzer en las dos películas originales, o Phoebe Cates, recordada por su personaje de Kate Beringer, regresarán en esta ocasión.

Los Gremlins estrenarán una serie animada en la plataforma HBO Max.

Galligan había hablado públicamente desde 2025 sobre el interés del estudio en desarrollar una tercera película y aseguró entonces que un guion esperaba la aprobación de Spielberg.

Chris Columbus regresará a Gremlins, ahora como director

Una de las particularidades del proyecto es el regreso de Chris Columbus, quien escribió el guion de la primera Gremlins cuando todavía se encontraba al inicio de su carrera.

Aquella película fue dirigida por Joe Dante y producida por Steven Spielberg, mientras Columbus posteriormente desarrollaría una trayectoria como director de producciones como Home Alone, Mrs. Doubtfire y las dos primeras películas de Harry Potter.

Para la tercera entrega, Columbus ocupará por primera vez la silla de director dentro de la franquicia.

Hannah Marks trabaja actualmente en el guion a partir de una versión desarrollada previamente por Columbus, Zach Lipovsky y Adam Stein, mientras Kristie Macosko Krieger y Holly Bario producen para Amblin Entertainment junto con Michael Barnathan y Mark Radcliffe.

Los 'Gremlins' volverán con precuela animada

La propia Amblin incluye Gremlins 3 entre sus próximos proyectos y señala a Columbus como director.

Steven Spielberg, por su parte, regresará como productor ejecutivo, manteniendo así una conexión directa con la película que ayudó a impulsar hace más de cuatro décadas.

¿De qué trataba la primera película de Gremlins?

Gremlins llegó a los cines en 1984 y presentó a Billy Peltzer, un joven que recibe como regalo a Gizmo, una pequeña criatura perteneciente a una especie conocida como Mogwai.

El regalo incluye tres reglas fundamentales: no mojarlo, mantenerlo alejado de la luz brillante y nunca alimentarlo después de la medianoche.

Por supuesto, las reglas terminan rompiéndose y Gizmo da origen a nuevos Mogwai que posteriormente se transforman en gremlins, criaturas violentas que provocan caos durante la temporada navideña en el pequeño pueblo donde vive Billy.

Con un presupuesto cercano a los 11 millones de dólares, recaudó alrededor de 212 millones de dólares en todo el mundo, resultado que permitió desarrollar una secuela seis años después.

Gremlins ayudó a impulsar la clasificación PG-13

La primera película también dejó una huella particular en la historia del cine estadounidense debido a la intensidad de algunas de sus escenas.

En 1984, Gremlins y Indiana Jones and the Temple of Doom provocaron críticas de padres que consideraban que ambas producciones contenían imágenes demasiado fuertes para la clasificación PG, pero tampoco necesariamente justificaban una clasificación R.

Ese debate contribuyó a la creación de la categoría PG-13, ubicada entre ambas clasificaciones. La Motion Picture Association reconoce a las películas vinculadas con Steven Spielberg como parte del contexto que llevó a introducir la nueva categoría ese mismo año.

Red Dawn, estrenada en agosto de 1984, terminó convirtiéndose en la primera película lanzada comercialmente con la nueva clasificación.

¿Qué pasó con Gremlins 2?

La segunda entrega, Gremlins 2: The New Batch, llegó a los cines en 1990 y volvió a contar con Joe Dante como director, además de recuperar a Zach Galligan y Phoebe Cates.

La historia trasladó el caos a un enorme edificio de Nueva York y apostó por un tono todavía más exagerado y satírico que el de la película original.

Comercialmente no consiguió repetir el fenómeno de la primera cinta y terminó con aproximadamente 41 millones de dólares de recaudación, aunque con el paso de los años desarrolló una importante reputación como película de culto.

Desde entonces, la franquicia permaneció alejada de los cines, aunque continuó mediante videojuegos, mercancía y más recientemente una serie animada.

bgpa