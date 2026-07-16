Andy Serkis desata polémica por sus decisiones en La caza de Gollum

El director y actor Andy Serkis desató una intensa polémica tras revelar sus primeras decisiones creativas para la película La caza de Gollum. El responsable del proyecto confirmó el uso de inteligencia artificial y fijó su postura sobre la diversidad en el reparto, generando un fuerte debate en redes sociales.

La nueva entrega cinematográfica del universo de El Señor de los Anillos llegará a las salas de cine en diciembre de 2027. La cinta marcará el regreso definitivo de la franquicia a la pantalla grande bajo la visión del británico, quien prometió fidelidad a la obra literaria original.

Gollum viendo su rostro. Foto: Warner Bros

El largometraje explorará eventos cronológicamente previos a la trilogía original y pondrá el foco sobre Gollum, uno de los personajes más famosos de la saga. La expectativa de los fanáticos creció rápidamente, ya que las producciones recientes de J.R.R. Tolkien aterrizaron exclusivamente en formatos de televisión o animación.

El debate sobre la diversidad en la Tierra Media

Durante una entrevista reciente, la prensa interrogó a Andy Serkis sobre las constantes críticas hacia la representación inclusiva en las adaptaciones de fantasía. El cineasta aseguró que el casting de esta cinta no responderá a criterios de corrección política, sino que obedecerá estrictamente a las necesidades de la historia.

El director insistió en priorizar la coherencia narrativa por encima de las tendencias actuales de la industria cinematográfica. Estas declaraciones provocaron reacciones inmediatas en las plataformas digitales, donde los seguidores de la Tierra Media dividieron opiniones sobre el enfoque del anticipado proyecto.

Posible portada de La caza de Gollum. Foto: Warner Bros

Un sector del público defendió la postura del realizador al exigir respeto absoluto por la continuidad visual de los personajes ya establecidos en las películas anteriores. Estos fanáticos aplaudieron la decisión de mantener la estética clásica que popularizó a la saga a principios de los años dos mil.

Por otro lado, diversos usuarios consideraron desafortunadas las palabras del realizador y manifestaron su rechazo a través de foros especializados. Estos internautas interpretaron el comentario como un freno a los esfuerzos de los estudios por impulsar una mayor representación dentro de las superproducciones de Hollywood.

La incursión de la inteligencia artificial en la saga

La controversia creció cuando el director confirmó el uso de inteligencia artificial durante el complejo proceso de posproducción de la cinta. Serkis detalló que el equipo implementará tecnologías de aprendizaje automático específicamente para el rejuvenecimiento digital de varios personajes icónicos que regresan a la pantalla.

El protagonista de la película aclaró que la producción rechazó categóricamente la creación de escenas generadas en su totalidad por algoritmos informáticos. El británico defendió su método y recordó que la franquicia utilizó herramientas tecnológicas de vanguardia en el pasado para revolucionar los efectos visuales en el cine.

Gollum en El Señor de los Anillos. Foto: Warner Bros

El equipo de Peter Jackson desarrolló previamente programas informáticos para dotar de comportamiento individual a miles de guerreros generados por ordenador. Esta justificación reabrió la intensa discusión sobre el verdadero impacto de la IA en el séptimo arte y sus consecuencias a largo plazo.

El público mantiene posturas completamente polarizadas frente a la implementación de estas herramientas en el desarrollo de La caza de Gollum. Mientras un grupo aprueba su uso para perfeccionar el aspecto estético, otro sector teme la inminente sustitución de actores y creativos tradicionales en la industria del cine.