¡Está de vuelta! Itatí Cantoral retomará su faceta de villana en una nueva telenovela

La actriz mexicana Itatí Cantoral alista su regreso a las telenovelas, un género que marcó gran parte de su trayectoria y que la consolidó como una de las figuras más reconocidas de la televisión. La noticia llega en una etapa especial para la intérprete, quien además celebra los primeros pasos de su hijo, Eduardo Zucchi, dentro del mundo del entretenimiento.

Eduardo Zucchi. Foto: Instagram alberto.hidalgo y eduardozucchi_

Durante un encuentro con la prensa, Cantoral habló sobre los proyectos que tiene en puerta y destacó la satisfacción que siente al ver cómo su hijo comienza a abrirse camino en la actuación.

¿Qué dijo sobre el debut de su hijo en la televisión?

La actriz expresó su orgullo por el trabajo que ha realizado Eduardo Zucchi antes de llegar a la pantalla chica. Según comentó, el esfuerzo, la disciplina y la constancia han sido claves para que hoy pueda formar parte de una producción televisiva.

Foto: Instagram eduardozucchi_

Cantoral aseguró que disfruta acompañarlo en esta nueva etapa profesional.

¿Itatí Cantoral volverá a interpretar a una villana?

Aunque actualmente participa en proyectos de teatro musical y también contempla integrarse a una producción cinematográfica en España, Itatí dejó claro que no piensa alejarse de las telenovelas.

La actriz reconoció que los personajes antagónicos ocupan un lugar especial en su carrera, ya que son los papeles con los que gran parte del público la identifica. Gracias a estos personajes, ha logrado dejar huella entre varias generaciones.

Foto: Instagram itatic_oficial

Incluso reveló que ya mantiene conversaciones para integrarse a un nuevo melodrama, un proyecto que la tiene particularmente entusiasmada por la posibilidad de reencontrarse con el género que le dio algunos de sus mayores éxitos.

¿Por qué Soraya Montenegro sigue siendo un fenómeno?

Otro de los temas que abordó fue el impacto que continúa teniendo Soraya Montenegro, uno de los personajes más emblemáticos de su carrera.

Años después de su aparición en la telenovela María la del Barrio, la villana sigue siendo protagonista de memes, videos y publicaciones en redes sociales, lo que ha permitido que nuevas generaciones conozcan el trabajo de la actriz.

Foto: Instagram itatic_oficial

Cantoral aseguró sentirse agradecida por el cariño que el público sigue mostrando hacia este personaje, cuya popularidad permanece vigente.

Mientras tanto, la actriz celebra el crecimiento profesional de su hijo, quien forma parte de la producción televisiva "El Renacer de Luna", donde participa como protagonista juvenil y comienza a construir su propio camino dentro de la actuación.