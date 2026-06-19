¿Itatí Cantoral y Cristian Castro juntos? La actriz lanza romántico coqueteo

Itatí Cantoral se robó la atención del mundo del espectáculo al lanzar un directo coqueteo frente a las cámaras hacia el cantante Cristian Castro. La reconocida actriz mexicana dejó abierta la posibilidad de retomar aquel icónico romance noventero que quedó inconcluso en el pasado.

Durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, la antagonista de telenovelas habló sin filtros sobre su actual estado civil. La artista se declaró totalmente soltera y aprovechó los micrófonos para elogiar el renovado aspecto físico del famoso intérprete de baladas románticas.

Itatí Cantoral con vestido blanco. Foto de IG: Itatí Cantoral

"Dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan", soltó la estrella de la televisión para avivar los rumores de una posible reconciliación sentimental. La intérprete confesó que forma parte del equipo de admiradoras del hijo de Verónica Castro y lo calificó textualmente frente a la prensa como un "papasote".

El romance interrumpido en los años noventa

La chispa entre ambas figuras públicas surgió hace varias décadas durante las grabaciones del videoclip musical del exitoso tema "Volver a amar". Los artistas comenzaron a salir formalmente e incluso el cantante asistió a las funciones de la aclamada obra teatral "Aventurera" para apoyarla.

Cristian Castro en una alfombra roja. Giorgio Viera

La relación avanzó con tal rapidez que el famoso intérprete solicitó el permiso oficial de los padres de la actriz para formalizar un compromiso. La boda parecía inminente hasta que el actor Eduardo Santamarina, ex pareja de la artista en aquel entonces, intervino drásticamente en la historia.

El galán de melodramas reapareció de forma repentina con un anillo de compromiso en la mano para recuperar el amor de la actriz. Ella aceptó la propuesta matrimonial de inmediato y dejó atrás la relación con el cantante, ya que consideraba a Santamarina como el gran amor de su vida.

Las revelaciones de la familia y el futuro amoroso

Los hijos de este matrimonio actoral confirmaron recientemente la veracidad de esta dramática historia digna de una película romántica de Hollywood. Durante un encuentro con la prensa, el hijo de la pareja detalló cómo su padre interrumpió el noviazgo en el momento exacto para evitar el enlace nupcial.

El joven aseguró que su madre realmente planeaba casarse con la estrella musical si su padre retrasaba su llegada y su sorpresiva declaración de amor. Estas recientes declaraciones revivieron el interés del público por la química innegable que existió entre las dos celebridades de la farándula mexicana.

Itatí Cantoral junto a sus hijos. Foto de IG: Itatí Cantoral

Ahora, el destino volvió a cruzar los caminos de la icónica intérprete de Soraya Montenegro y el famoso cantante a través del ámbito profesional. José Cantoral, hermano de la actriz, trabaja actualmente con la estrella musical en la producción y lanzamiento de una nueva canción titulada "Nada".

La villana de "María la del barrio" pidió a sus seguidores escuchar este nuevo proyecto musical y prometió hablar sobre el tema romántico después del estreno. Con esta declaración, la estrella de la pantalla chica alimentó las esperanzas de los fans que anhelan verlos debutar finalmente como pareja oficial.