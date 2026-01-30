Itatí Cantoral: una revancha histórica

Para Itatí Cantoral, darle la palabra a Helena de Troya, después de siglos de señalamientos de ser la causante de una guerra histórica, no sólo es fundamental, sino que resuena en 2026, porque es la voz femenina la que se defiende al relatar su propia historia.

Es por ello que decidió retomar la temporada de la obra Juicio de una zorra, en La Teatrería, y combinar su tiempo con su personaje de Lupita en Mentiras, el musical.

“En Juicio de una zorra ves en el teatro a Helena de Troya defenderse. Es un monólogo que cuestiona la historia oficial y pone en el centro la voz de una mujer que ha sido juzgada por hombres y mujeres, pero lo más importante que no ha sido juzgada por sí misma. Ella sigue creyendo en ella y quiere ser escuchada. Es una revancha histórica. Va mucha gente que conoce la Ilíada y la Odisea, pero nunca se escuchaba la versión de Helena. Aquí ella habla sin intermediarios, sin poetas, sin héroes que cuentan su propia versión”, expresó Cantoral.

La actriz consideró que este montaje requiere una entrega absoluta debido a la proximidad con el espectador.

“Es un texto, en unas partes, de mucho dolor, pero es un espacio tan cercano al público que tienes que ser lo más honesta posible. Ahí es cuando, como actriz, tengo que realmente tocar mi corazón de esta tragedia que vivió Helena y de todas las Helenas que siguen viviendo este tipo de cosas hoy en día”, detalló.

“Lo que trata de hacer esta obra es movernos hasta la última célula de nuestras emociones y sentimientos a través de risas y carcajadas para llevarnos a esa reflexión de que hay que ser más empáticos con las mujeres y entre nosotras mismas; de siempre levantar la voz, de siempre creer en ti misma, de no tener miedo y de no quedarte callada. Ojalá todas las mujeres tuviéramos un juicio real. Seríamos juzgadas honestamente”, concluyó.

Para Itatí, las artes escénicas son un espejo de la condición humana que permite la evolución social.