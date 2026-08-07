Rodrigo Vidal cuenta lo que vivió con Ozempic y hace un llamado a no automedicarse

Rodrigo Vidal habló sobre uno de los momentos más complicados que ha enfrentado con su salud, luego de utilizar Ozempic, medicamento indicado principalmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y que en los últimos años también ha ganado popularidad por su relación con la pérdida de peso.

El actor mexicano relató que en 2024 padeció pancreatitis, una experiencia que, de acuerdo con lo que contó en entrevista a TvNotas, relacionó con el uso del medicamento sin una evaluación médica previa.

Ante esta situación, Rodrigo Vidal hizo un llamado a utilizar este tipo de tratamientos solo siempre y cuando se consulte a un especialista antes de comenzar cualquier medicamento.

Rodrigo Vidal relata su experiencia con Ozempic y pancreatitis

Rodrigo Vidal explicó a TvNotas que tuvo pancreatitis y señaló que, según su experiencia, el problema estuvo relacionado con haber utilizado Ozempic sin la valoración de un especialista.

Por ello, el actor aprovechó para compartir una recomendación con quienes consideran utilizar algún medicamento para bajar de peso o mejorar su salud: acudir primero con un médico y realizarse las evaluaciones necesarias.

“Si te va a poner un producto, para lo que sea, la salud. Te vas a inyectar, poner pastillas o lo que sea, primero velo con un especialista. Que te hagan todas la pruebas que hay que hacer, evaluaciones para que sepan que tu cuerpo es compatible, que tu cuerpo lo aguanta, que tu cuerpo los resiste; que tu sistema va a tener una respuesta favorable y adelante. Si no tienes todo eso, no lo hagas de verdad, no pongas en riesgo tu salud por nada”.

Rodrigo Vidal y Ozempic: ¿qué le pasó y por qué tuvo pancreatitis? Foto: Cuartoscuro.com / Rogelio Morales Ponce

¿Por qué Rodrigo Vidal decidió utilizar Ozempic?

Durante la entrevista, el actor también fue cuestionado sobre qué lo llevó a utilizar este medicamento. Rodrigo Vidal explicó que se lo recomendaron y que, además, en ese momento Ozempic se había vuelto muy popular y era mencionado en distintos lugares.

“Sí, me las recomendaron, pero sobre todo que también, hubo un momento en que se pusieron muy de moda. Estaban por todos lados”, explicó.

El actor también señaló que reconoce que se trata de un medicamento que puede ser funcional para determinados pacientes, pero insistió en que su uso debe estar acompañado por especialistas, ya que cada organismo puede responder de manera diferente a un tratamiento.

Además, destacó la importancia de mantener hábitos saludables, entre ellos una buena alimentación y actividad física, como parte del cuidado de la salud.

Rodrigo Vidal y Ozempic: ¿qué le pasó y por qué tuvo pancreatitis? Foto: Canva

¿Qué es Ozempic y para qué sirve?

De acuerdo con información de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Ozempic fue desarrollado como un tratamiento para personas con diabetes tipo 2 (DM2), con el objetivo de ayudar a controlar los niveles de glucosa en sangre.

Su principio activo es la semaglutida y, entre sus efectos, se encuentra el retraso del vaciamiento gástrico, lo que puede contribuir a generar una mayor sensación de saciedad.

Con el paso del tiempo, este medicamento también se ha vuelto popular entre personas que buscan bajar de peso. Sin embargo, utilizarlo sin valoración y seguimiento médico puede implicar riesgos, por lo que es importante que cualquier tratamiento sea indicado y supervisado por un especialista.

Rodrigo Vidal y Ozempic: ¿qué le pasó y por qué tuvo pancreatitis? Foto: Canva

La experiencia de Rodrigo Vidal pone nuevamente sobre la mesa la importancia de no automedicarse y consultar a un profesional de la salud antes de utilizar medicamentos para bajar de peso, especialmente cuando existen otros padecimientos o factores que pueden influir en la respuesta del organismo.