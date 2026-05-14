Intocable en Plaza de Toros México: setlist, cómo llegar y qué saber de su concierto

Intocable es una de las agrupaciones de regional mexicano más conocidas y con una larga trayectoria, por lo que es casi imposible no conocer por lo menos alguno de sus éxitos que nos han hecho cantar a muchos.

Si asistirás al concierto que darán dentro de poco en la Ciudad de México, aquí te dejamos los datos que debes saber de su show en uno de los recintos más importantes de México.

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¿Cuándo se presentará Intocable en Plaza de Toros la México?

Intocable estará en la Ciudad de México para dar un concierto de su gira “Cultura” ante miles de fans que esperan cantar a todo pulmón todos sus éxitos.

El show que dará Intocable será en la Monumental Plaza de Toros México este 16 de mayo. Se espera que su concierto de inicio a las 8:00 PM.

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¿Cómo llegar a la Monumental Plaza de Toros México?

La Monumental Plaza de Toros México se encuentra en Cda Augusto Rodin#130, muy cerca de la Avenida Insurgentes.

Para llegar la mejor opción es en transporte público como el metrobús. La estación Ciudad de los Deportes de la línea 1 te dejará a pocos metros, solo deberás caminar alrededor de cinco minutos.

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Si prefieres llegar en metro, deberás bajarte en la estación San Antonio de la línea 7. Después caminarás alrededor de 10 minutos para llegar a la Monumental Plaza de Toros México.

Probable setlist de Intocable en la Plaza de Toros la México

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Intocable interprete en sus conciertos.

Aire

Si me duele que duela

Amor maldito

Déjame amarte

No se vuelva a repetir

Eres mi droga

Esta tan bello

Basto

Mi castigo

Eso duele

Estas que te pelas

No van a entender

Tu soledad y la mía

A dónde estabas tú

Alguien te va hacer llorar

Tu adiós no mata

Como se olvida

Prometí

Llévame un tu viaje

Fuertemente / Como te atreves

Te perdone

Te amo para siempre

Es mejor decir adiós

Mi castigo

PJG