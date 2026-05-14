José Manuel Mijares Hogaza: así luce a los 24 años el hijo de Lucero, alejado de los reflectores

José Manuel Mijares Hogaza, hijo mayor de los cantantes Lucero Hogaza y Manuel Mijares, siempre ha mantenido un perfil muy discreto y alejado de los reflectores. Sin embargo, una foto reciente está causando revuelo en las redes sociales.

Contrario a su hermana Lucerito Mijares, es raro que el hijo mayor de Lucero aparezca públicamente y la razón es porque él mismo así lo ha decidido.

De hecho, tanto Lucero como Mijares describen a su hijo como reservado, tranquilo y poco interesado en la exposición pública. Incluso su presencia en redes sociales es prácticamente nula, lo que por supuesto aumenta la curiosidad del público cada vez que aparece en alguna fotografía familiar.

José Manuel Mijares Hogaza: así luce actualmente el hijo de Lucero

José Manuel Mijares Hogaza, hijo de Lucero y Mijares. Especial

José Manuel Mijares Hogaza reapareció en redes sociales por unas fotografías que dio a conocer su mamá, Lucero, con motivo del Día de las Madres.

En tres fotografías, el hijo mayor de Lucero, quien actualmente tiene 24 años, se dejó ver al lado de su madre y su hermana, sonrientes, como se caracterizan.

Lucero aprovechó la oportunidad para publicar un emotivo mensaje en el que detalla lo que significan sus hijos y sobre su faceta como mamá.

Cada día que paso a su lado me doy cuenta que este regalo de ser madre es una hazaña brutal. El milagro de la vida diariamente a mi lado… sus sonrisas, sus palabras, cada gesto de cada uno de ellos dos que me hace sentir la super heroína, la mujer más completa, la mejor versión de mí siendo su mamá”.

José Manuel Mijares Hogaza, hijo de Lucero y Mijares. Especial

La cantante agregó que sus hijos son quienes ‘con un simple y maravilloso guiño al pasar’, le hacen comprobar que ‘todo el mundo está bien’.

Mis hijos amados que desde que los supe en mí, son mi vida entera. Gracias al cielo por ser mamá. Por ser SU mamá. Y gracias a Dios también por seguir teniendo a la mía siempre a mi lado”.

Los comentarios de seguidores en la publicación de Lucero se llenaron de halagos por el mensaje y el trabajo que Lucero ha hecho como mamá.

¿A qué se dedica el hijo mayor de Lucero y Mijares?

La decisión de José Manuel Mijares Hogaza es mantenerse con un perfil discreto, pero enfocado también en la música, como sus padres y su hermana, aunque desde una faceta más privada y técnica.

Su enfoque es producción musical y para ello tiene estudios en la prestigiosa Berklee College of Music, en Estados Unidos.

José Manuel Mijares Hogaza, hijo de Lucero y Mijares. Especial

El hijo de Lucero y Mijares tiene habilidad para tocar instrumentos como guitarra, batería, piano y bajo. No obstante, su interés está más relacionado con la composición, producción y trabajo detrás de escenarios.

Pese a ello, José Manuel ha participado ocasionalmente en proyectos musicales familiares. En algunos conciertos virtuales y presentaciones especiales se le ha visto tocando instrumentos junto a sus padres, demostrando que la música sigue siendo parte importante de su vida, solo que desde una posición mucho más privada y reservada.

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