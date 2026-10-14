VisionQuest y Avengers: Doomsday, ¿cuál ocurre primero en Marvel?

El regreso de Vision a Marvel ha despertado una nueva duda sobre la cronología del Universo Cinematográfico de Marvel. Con Avengers: Doomsday cada vez más cerca; la historia del androide podría ayudar a entender qué sucede con algunos personajes antes del próximo encuentro de los Vengadores.

VisionQuest, la nueva serie protagonizada por Paul Bettany, llegó a Disney+ dos meses antes del estreno en cines de Avengers: Doomsday, programado para el 17 de diciembre en México.

Sin embargo, las fechas de lanzamiento no siempre coinciden con el orden en que ocurren las historias de Marvel. Por eso, para ubicar ambas producciones hay que revisar los acontecimientos posteriores a WandaVision y las pistas sobre el regreso de Vision Blanco.

VisionQuest, la nueva serie de Marvel con Paul Bettany, tendrá ocho capítulos que se estrenarán entre octubre y noviembre en Disney+. IG visionqueest

¿VisionQuest ocurre antes de Avengers: Doomsday en la cronología de Marvel?

Todo apunta a que VisionQuest ocurre antes de Avengers: Doomsday, aunque Marvel todavía no ha confirmado el año exacto en que se desarrollará la historia de la próxima película de los Vengadores.

La serie de Disney+ se sitúa aproximadamente en 2028, varios años después de WandaVision, que transcurre en 2023, poco después de los acontecimientos de Avengers: Endgame.

El responsable de la serie, Terry Matalas, ha situado los acontecimientos de VisionQuest cerca de la etapa en la que ocurre Spider-Man: Brand New Day, lo que permite ubicar el regreso de Vision dentro de las historias más recientes del UCM.

Esta información también permite descartar que la producción continúe inmediatamente después del final de WandaVision. El personaje ha pasado varios años lejos de los demás Vengadores, sin que Marvel haya explicado por completo qué hizo durante ese periodo.

En cuanto a Avengers: Doomsday, la película reunirá a distintos grupos de superhéroes para enfrentar una amenaza relacionada con el multiverso, encabezada por Victor von Doom, interpretado por Robert Downey Jr.

Por ahora, no existe una confirmación oficial de que VisionQuest conduzca directamente a los acontecimientos de Doomsday. Tampoco se ha anunciado que Paul Bettany forme parte del reparto de la película.

Doctor Doom y los Cuatro Fantásticos forman parte de las nuevas historias de Marvel rumbo a Avengers: Doomsday. Marvel Studio / IMDb

¿Qué pasó con Vision Blanco después de WandaVision?

La historia del personaje comenzó mucho antes de su nueva serie. Vision apareció en Avengers: Age of Ultron, cuando Tony Stark y Bruce Banner utilizaron tecnología avanzada y la Gema de la Mente para crear al androide.

Con el paso de las películas, Vision desarrolló una relación con Wanda Maximoff, hasta que Thanos lo asesinó en Avengers: Infinity War para conseguir la última gema que necesitaba.

Su regreso ocurrió en WandaVision, aunque no de la manera que muchos esperaban.

Mientras Wanda utilizaba su magia para recrear una vida junto a Vision en Westview, la organización S.W.O.R.D. trabajaba en la reconstrucción de su cuerpo original.

Así apareció Vision Blanco, una versión que conservaba las capacidades físicas del androide, pero que inicialmente carecía de sus recuerdos y emociones.

Durante el final de WandaVision, ambas versiones se enfrentaron y sostuvieron una conversación sobre su identidad. Después, Vision Blanco recuperó los recuerdos almacenados en su programación y abandonó Westview.

A partir de ese momento, el personaje dejó de aparecer en las producciones de Marvel.

VisionQuest retoma su historia años después, cuando permanece oculto de quienes pretenden utilizarlo como arma y busca comprender qué significa recuperar sus recuerdos sin volver a ser exactamente el mismo.

Vision Blanco, interpretado por Paul Bettany, regresa en VisionQuest, la serie de Marvel que precede al estreno de Avengers: Doomsday. Marvel

¿De qué trata VisionQuest y qué personajes de Marvel regresan?

La nueva producción sigue a Vision Blanco mientras intenta encontrar un propósito para su existencia. Para conseguirlo, recurre a varias inteligencias artificiales que forman parte de su programación y que representan distintos aspectos de su pasado.

Entre ellas aparecen sistemas relacionados con Tony Stark y los Vengadores.

J.A.R.V.I.S. , el antiguo asistente de Tony Stark.

F.R.I.D.A.Y. , la inteligencia artificial que utilizó Iron Man.

E.D.I.T.H. , el sistema tecnológico que apareció en Spider-Man: Far From Home.

Ultron , el villano que participó en el origen de Vision.

El regreso de Ultron es uno de los elementos más importantes de la serie, pues James Spader vuelve a interpretar al personaje que apareció en Avengers: Age of Ultron.

La trama también presenta a Thomas Shepard, interpretado por Ruaridh Mollica, un joven que podría ser la reencarnación de Tommy Maximoff, uno de los hijos de Wanda y Vision.

Ambos terminan huyendo después de que se ofrece una recompensa por la captura del androide. Durante el recorrido, Vision deberá enfrentar la influencia de Ultron y descubrir qué relación tiene con su acompañante.

La serie cuenta con ocho episodios y cierra la trilogía televisiva que comenzó con WandaVision y continuó con Agatha All Along.