Paul Bettany se sincera sobre VisionQuest, de Disney+: "No sabía que la gente quería tanto a Vision"

Los inicios del actor británico Paul Bettany en el Universo Cinematográfico de Marvel ocurrieron hace 17 años, cuando prestó su voz a J.A.R.V.I.S., la inteligencia artificial creada por Tony Stark/Iron Man.

Fue hasta 2015 que a Bettany se le comenzó a ver como el sintezoide Visión y, a partir de ese momento, tuvo apariciones clave en Marvel hasta hoy, que por fin protagoniza VisionQuest, su propio programa.

Siento que Lizzie (Elizabeth Olsen) y yo teníamos nuestro propio carril para nadar, que era una especie de carril de romance. De alguna manera éramos el corazón latente de las películas, pero eran contribuciones necesariamente pequeñas.

"Cuando nos presentaron la idea de WandaVision, estaba muy emocionado con la posibilidad de explorar realmente nuestra relación juntos, pero todavía era en gran medida desde el punto de vista de Wanda, lo cual necesariamente así debía ser", contó en entrevista con Excélsior Paul Bettany.

"Pasó mucho tiempo entre eso y la realización de este programa para que yo pensara realmente sobre qué quería que tratara. Tuvimos muchas reuniones y cuando conocí a Terry Matalas (showrunner), sentí que había un par de cosas que se podían hacer con el tema de los robots: por un lado estaba Pinocho y la idea de 'ahora soy un niño de verdad', y por otro lado estaba Frankenstein con el '¿Quién soy?', '¿Para qué sirvo?', '¿Quién me creó?', '¿Cuál es mi propósito?', '¿Soy bueno o soy malo?'", complementó Bettany, de 54 años.

Paul Betanny regresó a su personaje para cerrar una trilogía. Marvel Studios

Toda esa reflexión salió a colación porque en VisionQuest, miniserie que se estrena hoy en Disney+, el sintezoide Visión, tras recuperar su cuerpo y sus recuerdos en la serie WandaVision, intenta averiguar quién o qué es en realidad ahora que ya no tiene la Gema de la Mente.

Visión vive escondido en un espacio creado por él mismo y en el que es acompañado por otras inteligencias artificiales —personificadas como avatares humanos—, entre las que están J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y. u ULTRÓN, interpretado por James Spader y con quien Visión tiene una relación de amor-odio, de padre-hijo y de cordura-locura.

James Spader es absolutamente encantador. Es muy divertido pasar el tiempo con él. Es tan irreverente y luego, cuando trabaja, es sorprendente. Se toma el trabajo muy en serio, se sabe sus líneas al derecho y al revés y llega con ideas.

"Nunca hubo una escena en la que él no me sorprendiera con algo. Así que es un actor maravilloso y alguien realmente fantástico con quien trabajar", comentó Bettany, esposo de la también actriz Jennifer Connelly.

Lo familiar y la paternidad

En VisionQuest, miniserie conformada por ocho capítulos que han sido halagados por la crítica debido al trabajo actoral, la historia, la química y los universos visuales que plantea, veremos a Visión debatirse constantemente sobre las emociones, los apegos y una supuesta paternidad.

En esta ecuación entrará Tommy Maximoff, uno de los gemelos que Wanda y Visión procrearon, interpretado por el actor escocés e italiano Ruaridh Mollica.

Pensé que la relación entre padres e hijos sería una forma fantástica de ahondar en esas dudas que tiene Visión", compartió a este diario Paul Bettany.

VisionQuest estará disponible en Disney+ Marvel Studios

Durante la charla que Excélsior sostuvo con Paul Bettany y Ruaridh Mollica, se les preguntó qué fue lo que más profundamente les movió para darle el sí definitivo a VisionQuest.

Creo que al principio no entendía realmente lo que Visión significaba para la gente. A través de conocer a los fans a lo largo de los años, he comenzado a comprender que en realidad siempre lo estaba haciendo para mí mismo o para una versión de mí cuando era un niño al que le hacían bullying en la escuela, que era el marginado, que sentía que no encajaba y al que le preocupaba que nunca fuera a haber un lugar para él", se sinceró Bettany.

Por su parte, Ruaridh Mollica se enfocó en la importancia de tener un núcleo familiar y en la necesidad de ser vistos por quienes más amamos.

"Creo que para mí fue el tema de la familia. Creo que es eso y el ser visto. Es ese sentimiento universal de que todos sólo quieren ser vistos y necesitan ser vistos. Y este programa aborda eso de frente. Creo que también es algo muy importante para mí y para cómo vivo mi vida, al intentar siempre ver a las personas, verdaderamente", subrayó Mollica.

Cabe destacar que VisionQuest le da cierre a una trilogía de series relacionadas que inició en 2021 con WandaVision y que continuó con Agatha All Along en 2024 (en donde aparece el otro hijo de Wanda y Visión, Billy Maximoff).

Regalo de cumpleaños

Para el actor Ruaridh Mollica, quien comenzó su carrera actoral en 2013, ser parte de VisionQuest es algo que le emociona mucho, más aún sabiendo que la producción respaldada por Marvel se estrenará este 14 de octubre, el día de su cumpleaños.

"Es el momento más grande de mi vida hasta ahora. Me siento muy afortunado de hacerlo al lado de Paul y me siento muy seguro y apoyado. Es muy emocionante y no puedo creer que la serie se estrene el día de mi cumpleaños, así que es todo un acontecimiento y nunca lo voy a olvidar. Me siento extremadamente afortunado", contó a Excélsior el actor de 26 años, nacido en Prato, Italia.

VisonQuest revelará qué sucedió con el Visión blanco. Foto: Marvel Studios

Tras expresar esto último, Paul Bettany bromeó respecto a la afirmación de Mollica sobre que nunca olvidaría ese día.

¡A menos que todo el mundo la odie!", expresó Bettany con una sonrisa.

"¡A menos que todo el mundo la odie! Entonces será el peor cumpleaños de la historia", agregó Mollica.