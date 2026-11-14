Ari Borovoy responde a Mariana Ochoa por llamarlo sobervio y defiende a Bobo Producciones

La relación entre Ari Borovoy y Mariana Ochoa volvió a generar polémica después de que la cantante hablara sobre el distanciamiento que mantiene con su excompañero de OV7. Ante los señalamientos de soberbio y las críticas hacia Bobo Producciones, el productor decidió responder y reveló qué habría provocado las diferencias entre ambos.

Sus declaraciones reavivaron una disputa que comenzó hace varios años y que afectó tanto la amistad como la relación profesional de los integrantes de la agrupación.

Ari Boroboy responde a Mariana Ochoa por llamarlo sobervio IG ariborovoy

¿Qué respondió Ari Borovoy a Mariana Ochoa sobre Bobo Producciones?

En una entrevista para el programa De Primera Mano, de Imagen Televisión, Ari Borovoy reaccionó a los comentarios de Mariana Ochoa sobre su empresa y la importancia que tuvo durante la trayectoria de OV7.

El cantante defendió el trabajo de Bobo Producciones y expresó su incredulidad ante las declaraciones de su antigua compañera, quien calificó de pequeña la oficina de la compañía y también lo llamó soberbio.

Ante estos comentarios, Ari explicó que, desde su perspectiva, el problema comenzó cuando Mariana se interesó en formar parte de la empresa, pues consideraba que sus ingresos eran mayores de lo que aparentaba su estructura.

No, no te creo que haya dicho eso, no les creo. ¿Por una oficina chiquita tuvimos los problemas? Y ella lo que quería era asociarse a esa oficina chiquita. Por eso empezó el problema de OV7, porque ella vio que esa oficina chiquitita facturaba no tan chiquitito y le dio un poquito de envidita. Ahí empezó lo que nunca he platicado, expresó.

El productor también fue cuestionado sobre el comentario de Mariana, quien lo calificó de soberbio. Ante la pregunta, respondió de manera contundente: "Siempre he sido".

Ari Borovoy responde a Mariana Ochoa por llamarlo sobervio IG ariborovoy

¿Por qué se pelearon Ari Borovoy y Mariana Ochoa? Así comenzó el conflicto

Las diferencias entre Ari Borovoy y Mariana Ochoa tienen antecedentes relacionados con la administración de OV7 y la representación de la agrupación por parte de Bobo Producciones.

En una entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino, conducido por Gustavo Adolfo Infante, Mariana recordó que, después de la separación de La Onda Vaselina y el nacimiento de OV7, los integrantes establecieron una sociedad para administrar los ingresos y gastos del grupo.

La cantante explicó que durante varios años estuvo a cargo de las cuentas y que los movimientos económicos se realizaban de manera transparente. Sin embargo, esta dinámica cambió cuando la empresa de Ari asumió la representación de la agrupación.

De acuerdo con el testimonio de Ochoa, algunos integrantes comenzaron a tener dudas sobre los pagos que recibían, por lo que solicitaron una revisión de las cuentas. Durante ese proceso, explicó, encontraron diferencias económicas que Borovoy cubrió hasta el último peso.

Aunque el problema financiero quedó resuelto, Mariana aseguró que la confianza entre ellos se rompió. Para ella, el conflicto representó una decepción porque consideraba a Ari uno de sus amigos más cercanos.

La cantante también recordó que las diferencias aumentaron cuando comenzaron los preparativos para la gira del 30 aniversario de OV7. Según su versión, algunos integrantes iniciaron las negociaciones sin consultar primero a Borovoy, situación que provocó un nuevo distanciamiento.

OV7 en su último concierto en la Arena Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro.com / Mario Jasso

Mariana Ochoa revela cómo cambió su amistad con Ari Borovoy durante la gira de OV7

Además de los desacuerdos profesionales, Mariana Ochoa aseguró que uno de los aspectos que más le dolió fue perder la amistad que mantuvo con Ari Borovoy durante tantos años.

En diversas entrevistas, la cantante explicó que la relación se deterioró durante la gira de reencuentro de OV7, que se realizó entre 2022 y 2023.

Según su relato, intentó acercarse a su compañero durante varios meses, pero él dejó de responder a sus saludos. Mariana recordó que incluso cuando le daba los buenos días, Ari prefería continuar con sus actividades sin contestarle.

La intérprete describió esta situación como una señal de que la relación ya no era la misma. También reconoció que llegó un momento en el que decidió dejar de insistir, pues consideró que no tenía sentido buscar una amistad si la otra persona no mostraba interés.

Ochoa calificó de soberbio a su antiguo compañero y aseguró que su comportamiento cambió cuando asumió un papel empresarial dentro del grupo. Para ella, la pérdida de confianza fue uno de los aspectos más difíciles de superar, pues nunca imaginó que terminaría distanciada de alguien con quien compartió tantos años de carrera.

La cantante también expresó que extraña la amistad que tuvieron y que le gustaría recuperar, al menos, la cercanía que existió antes de los problemas profesionales.

Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado un acercamiento para resolver sus diferencias. Mientras Ari defiende el trabajo de Bobo Producciones y cuestiona los comentarios de su excompañera, Mariana mantiene su postura sobre la ruptura de confianza que afectó su relación.

Así, una amistad que nació durante los primeros años de OV7 continúa marcada por desacuerdos que trascendieron los escenarios y que ahora vuelven a ocupar la atención del público.