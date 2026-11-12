Pixar lanza tráiler de Gatto, la nueva película animada del director de Luca

Disney y Pixar lanzaron el tráiler oficial de Gatto, la nueva apuesta de animación que llegará a las salas de cine en México el 4 de marzo de 2027. Esta producción marca el regreso del director Enrico Casarosa al frente de un largometraje, tras el éxito comercial y crítico de la cinta Luca.

La historia principal sigue los pasos de Nero, un gato negro callejero que deambula por los laberínticos canales de Venecia. El felino desperdició sus primeras ocho vidas en actividades criminales y ahora enfrenta una severa crisis existencial al quedarle solo una oportunidad en este mundo.

Gatto llegará a los cines en marzo de 2027. Foto: Disney / Pixar

Tras presentar la quinta entrega de Toy Story durante este mismo verano, el estudio de animación cambia de rumbo para ofrecer una narrativa original. La casa productora busca consolidar su dominio en la taquilla internacional con esta nueva aventura felina llena de folclore italiano y dilemas morales.

El dilema de Nero en los canales de Venecia

La trama coloca a Nero bajo el control estricto de Rocco, el despiadado jefe de la mafia felina local. El protagonista forma parte activa de esta peligrosa banda criminal y comete múltiples delitos por toda la ciudad supersticiosa, lo que explica la pérdida constante de sus vidas pasadas.

Con una sola vida restante, el felino oscuro comienza a cuestionar sus decisiones y busca un camino alejado del peligro. En medio de este conflicto interno, el protagonista desarrolla una amistad atípica que altera por completo su perspectiva y lo aleja de sus antiguos hábitos delictivos.

Nero es el protagonista de la película Gatto. Foto: Disney / Pixar

Esta nueva alianza le ofrece a Nero la posibilidad de encontrar su verdadero propósito, siempre y cuando los peligros de la ciudad italiana no terminen con su existencia. El tráiler oficial muestra persecuciones trepidantes, humor negro y el característico estilo visual que define a las producciones del estudio.

El regreso de Enrico Casarosa a la silla de director

Enrico Casarosa toma nuevamente las riendas de un proyecto ambicioso para Pixar, imprimiendo su sello distintivo que ya demostró en cortos como La Luna y Ciao Alberto. El cineasta italiano utiliza su país natal como escenario principal, repitiendo la exitosa fórmula de nostalgia y hermosos paisajes costeros.

El equipo de animación recrea la arquitectura veneciana con un nivel de detalle asombroso, mezclando realismo puro con el diseño caricaturesco de los animales. Los desarrolladores integraron elementos culturales locales y mitos urbanos sobre los gatos negros para enriquecer la narrativa visual de esta nueva entrega cinematográfica.

Gatto es una película de Enrico Casarosa Foto: Disney / Pixar

La expectativa alrededor de Gatto crece rápidamente en redes sociales tras la difusión del primer adelanto en las plataformas digitales de Disney. Los fanáticos de la animación esperan que esta historia alcance el impacto emocional de las obras más aclamadas de la compañía fundada en Emeryville.

La industria cinematográfica proyecta fuertes ingresos para esta película, considerando el historial positivo de las franquicias protagonizadas por animales en cartelera. Los analistas anticipan que la combinación de aventura criminal y reflexión existencial atraerá tanto al público infantil como a los espectadores adultos.