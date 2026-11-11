Las teorías que el final de VisionQuest dejó y que conectan con Avengers: Doomsday

El final de VisionQuest sacudió los cimientos del Universo Cinematográfico de Marvel con una contundente escena postcréditos. Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., llegó a las ruinas del Monte Wundagore para despertar del letargo a Wanda Maximoff.

En ese páramo destruido, el soberano de Latveria miró fijamente a la Bruja Escarlata y declaró con frialdad que sus poderes ahora le pertenecen. Esta secuencia estableció el rumbo directo hacia Avengers: Doomsday, la superproducción programada para arrasar en los cines el 18 de diciembre de 2026.

Elizabeth Olsen regresa como La Bruja Escarlata en el UCM Captura de pantalla Disney+

La sorpresiva intervención del monarca desató múltiples teorías entre los fanáticos sobre el inminente destino del multiverso. A continuación, desglosamos las cinco hipótesis más contundentes que conectan esta serie con la próxima épica cinematográfica de los Vengadores.

Wanda será una de las "Brujas de Doom"

El material promocional de Avengers: Doomsday mostró previamente a un grupo de misteriosas hechiceras enmascaradas bajo las estrictas órdenes del antagonista. Los fanáticos especulan que Wanda Maximoff formará parte de este oscuro y letal escuadrón.

El supuesto nuevo póster de Avengers: Doomsday (der). Foto: Marvel Updates y Marvel Studios

Tras despertar entre los escombros de Wundagore, la heroína operaría bajo el control mental o mágico del villano. Este escenario la posiciona como el arma principal del nuevo imperio, actuando como una fuerza destructora totalmente sometida a los caprichos del antagonista.

Adaptación directa de The Children's Crusade

El cierre de la serie relató la emotiva reunión entre Visión y sus hijos, Billy y Tommy, mientras Ultron escapó hacia rumbo desconocido. Este escenario prepara una fiel adaptación del famoso cómic donde los jóvenes héroes inician una búsqueda desesperada.

El final de VisionQuest dejó referencias a The Children's Crusade Foto: Marvel Comics

Los hermanos emprenderán una cruzada implacable hasta el corazón de Latveria para rescatar a su madre de las garras de Doctor Doom. Deberán actuar rápido y con precisión antes de que el tirano utilice la magia del caos para alterar la realidad a su antojo.

Doom recolecta a las grandes entidades cósmicas

La amenaza "Tus poderes serán míos" consolidó un nexo narrativo directo con la brutal escena postcréditos de Spider-Man: Brand New Day (2026). En esa entrega, el monarca replicó la misma táctica ofensiva al someter salvajemente a Hulk para robar su fuerza.

Doctor Doom y las Brujas Latverianas. Foto: Marvel Studios

La comunidad teoriza que el líder absolutista de Latveria rastrea y canaliza las habilidades de los seres más poderosos de todo el UCM. Este proceso de absorción masiva y parasitaria le otorgará la energía inconmensurable necesaria para moldear el gigantesco Battleworld.

El rol de Ultron en la inminente guerra multiversal

La primera escena postcréditos confirmó de forma tajante que Ultron sigue activo y listo para el combate. A esto se sumaron los inquietantes guiños dentro de su habitación, donde apareció la frase inscrita "Countdown to Doom".

Ultrón no había aparecido desde Avengers: Age of Ultron. Foto: Marvel Studios

Los seguidores apuestan a que el villano robótico jugará un papel muy distinto al de una simple amenaza secundaria. Funcionará como un gigantesco contrapeso tecnológico o incluso como un aliado inesperado para frenar al imparable ejército mágico en Doomsday y Secret Wars.

Una alianza oscura con Doctor Strange

El dominio absoluto sobre la mente de Wanda dejó a la heroína fuera de combate emocional. Ante esta amenaza multiversal, Doctor Strange saltará nuevamente a la acción tras partir previamente con Clea a la dimensión oscura para detener las colisiones de realidades.

Doctor Strange volvería como un aliado de Doctor Doom. Foto: Marvel Studios

Fiel a los cómics de Secret Wars, el antiguo Hechicero Supremo pactará directamente con el enemigo. Strange aceptará convertirse en la mano derecha de Doom al considerar este trato como la única vía lógica para evitar el colapso total de los universos.

El impacto emocional en el futuro del UCM

Más allá de las batallas, esta narrativa construye un puente íntimo hacia la recta final de la franquicia. Avengers: Doomsday reunirá a los Vengadores, los X-Men y los Cuatro Fantásticos en un despliegue de acción masiva y sin precedentes.

Frente a la espectacularidad de los épicos crossovers, el arco de Visión, Billy y Tommy mantendrá intacto el enfoque humano. El verdadero corazón dramático de toda la película recaerá sobre el intento desesperado de esta familia por salvar a la atribulada hechicera.

Billy y Tommy Maximoff se reencontraron con Vision Foto: Marvel Television

Durante el intenso desenlace, los espectadores más audaces descifraron un mensaje en código binario oculto astutamente en la pantalla. La traducción reveló la emotiva e icónica frase originada en WandaVision: "Nunca podríamos dejarnos de verdad, aunque lo intentáramos".

Este detalle refuerza la hipótesis de la comunidad y delinea el arduo camino hacia la eventual redención de la protagonista. El inquebrantable vínculo familiar y el amor incondicional de los suyos romperán el siniestro hechizo de Doom, liberando finalmente a la hechicera para disputar la batalla definitiva.