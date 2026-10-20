Viggo Mortensen estuvo a punto de rechazar El Señor de los Anillos; un niño cambió su destino

El Señor de los Anillos se convirtió en una de las producciones más emblemáticas del cine fantástico. Basadas en la obra literaria de J. R. R. Tolkien, las películas conquistaron a distintas generaciones gracias a sus personajes, sus historias y las actuaciones que dieron vida a la Tierra Media.

Entre los rostros más recordados de esta saga se encuentra Viggo Mortensen, quien interpretó a Aragorn, el heredero al trono de Gondor que acompaña a Frodo en la peligrosa misión de destruir el Anillo Único. Sin embargo, lo que pocos imaginan es que el actor estuvo a punto de no formar parte de la historia, pues inicialmente pensó en rechazar la propuesta.

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¿Por qué Viggo Mortensen estuvo a punto de rechazar a Aragorn?

La incorporación del actor ocurrió cuando la producción ya se preparaba para comenzar el rodaje en Nueva Zelanda. Antes de que Mortensen recibiera la propuesta, el personaje había sido asignado a Stuart Townsend, quien incluso se sometió a un periodo de preparación física y entrenamiento para interpretar al montaraz.

No obstante, Townsend abandonó el proyecto poco antes de que comenzaran las grabaciones. Tiempo después, el intérprete explicó a Entertainment Weekly que había pasado dos meses ensayando y entrenando, pero que finalmente fue despedido antes del inicio del rodaje.

De acuerdo con su testimonio, el director Peter Jackson habría reconsiderado la elección y buscaba a un actor de mayor edad para encarnar al personaje.

Fue entonces cuando los responsables de la película contactaron a Mortensen, quien recibió una propuesta que implicaba trasladarse prácticamente de inmediato al otro lado del mundo y comprometerse con una producción que se extendería durante aproximadamente un año.

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¿Qué hizo que Viggo Mortensen dudara de la propuesta?

En 1999, el actor se encontraba ante una decisión complicada. No conocía personalmente a Peter Jackson, no estaba familiarizado con la historia de Tolkien y tampoco había tenido tiempo suficiente para leer las novelas que inspiraban las películas.

Además, aceptar significaba incorporarse a una producción de gran escala sin apenas margen para prepararse y después de que otro intérprete hubiera sido sustituido a última hora.

Por eso, cuando recibió la llamada, Mortensen preguntó si podía tomarse un tiempo para pensarlo. La respuesta fue contundente: debía decidir ese mismo día, pues el viaje a Nueva Zelanda estaba previsto para el día siguiente.

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Ante la presión y las dudas que le generaba el proyecto, su primera reacción fue rechazar el papel. Sin embargo, una conversación familiar terminó cambiando el rumbo de los acontecimientos.

La intervención de Henry Mortensen fue determinante. Cuando Viggo le contó que le habían ofrecido participar en una adaptación cinematográfica de la obra de Tolkien, su hijo, que entonces tenía alrededor de 11 años, reaccionó con entusiasmo porque conocía y disfrutaba las novelas.

Henry le hizo ver que la oportunidad era mucho más importante de lo que su padre imaginaba. Mientras Viggo todavía intentaba comprender el alcance del proyecto, el pequeño tenía claro el valor de Aragorn dentro de la historia y lo animó a no dejar pasar la propuesta.

El entusiasmo de su hijo terminó inclinando la balanza. Con poco tiempo para analizar los detalles, el actor decidió aceptar el desafío y prepararse para viajar a Nueva Zelanda.

¿Cómo se preparó Viggo Mortensen para dar vida a Aragorn?

Una vez incorporado al elenco, Mortensen se involucró por completo en la producción. Aunque inicialmente llegó sin conocer a fondo el universo creado por Tolkien, se dedicó a leer las novelas durante el proceso de preparación y rodaje para comprender mejor a su personaje.

Su compromiso también le permitió integrarse al equipo de trabajo y construir una interpretación que terminó convirtiéndose en una de las más reconocidas de su trayectoria.

Aragorn no solo debía ser un guerrero capaz de enfrentarse a los peligros de la Tierra Media; también era un hombre marcado por sus responsabilidades, su pasado y la posibilidad de convertirse en rey. Mortensen consiguió transmitir esas facetas a lo largo de las tres películas.

Con el tiempo, su interpretación quedó estrechamente ligada a la identidad de la saga y conquistó a los seguidores de la historia, que encontraron en él una representación memorable del heredero de Isildur.

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¿Por qué Stuart Townsend dejó la producción de ‘El Señor de los Anillos’?

La salida de Townsend ocurrió cuando la filmación estaba a punto de comenzar y abrió la puerta a la llegada de Mortensen. Según las versiones que se han dado a conocer sobre el cambio de reparto, Jackson buscaba una interpretación distinta para un personaje fundamental en la historia.

También se ha señalado que existían preocupaciones relacionadas con la preparación del actor para las escenas de combate con espada y con la manera en que estaba construyendo a Aragorn.

A pesar de las circunstancias, la salida de Townsend y la incorporación de Mortensen marcaron un momento decisivo para la producción. El actor que finalmente apareció en pantalla terminó convirtiéndose en una de las figuras más representativas de la trilogía.

La historia detrás de su elección demuestra que algunos de los papeles más importantes del cine pueden surgir de decisiones inesperadas. En el caso de Viggo Mortensen, una llamada que estuvo a punto de rechazar y el entusiasmo de su hijo Henry fueron suficientes para llevarlo a interpretar a uno de los personajes más queridos de El Señor de los Anillos.