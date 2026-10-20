"No aceptes la flor": La pesada broma que incomodó a Jenna Ortega en plena alfombra roja

Jenna Ortega vivió un incómodo momento en la alfombra roja de Klara and the Sun, luego de que un sujeto le gritara que un hombre se había masturbado en las flores que le estaban regalando, por lo que en redes sociales usuarios cuestionaron el comportamiento de la persona que estaba gritando.

La actriz visitó la capital italiana para presentar Klara and the Sun en el Festival de Cine de Roma. Su participación incluyó una aparición en la alfombra roja, como parte de las actividades de promoción de la película.

¿Qué le dijeron a Jenna Ortega sobre la flor?

Un hombre lanzó comentarios hacia la protagonista de Merlina mientras ella estaba cerca de sus seguidores. Cuando otro asistente le ofreció una flor, lo acusó de haber realizado un acto sexual sobre el regalo.

“No aceptes la flor. Él se masturbó sobre ella”, gritó, de acuerdo con los videos que se hicieron virales en redes sociales

Después insistió en que era peligrosa y afirmó que había salvado a Jenna; sin embargo, usuarios en redes sociales compartieron que las acusaciones contra el admirador que llevaba la flor eran falsas y se trataba de una broma.

Algunas cuentas de redes sociales identificaron al sujeto que gritó como “Gianfredi” y lo presentan como un supuesto periodista

Jenna Ortega ya había hablado del acoso en redes

La actriz abordó anteriormente otras experiencias de acoso sexual. En agosto de 2024, durante una entrevista con The New York Times contó que recibió imágenes explícitas no solicitadas y contenido sexual manipulado con su rostro cuando era menor de edad.

Ortega explicó que la llegada de ese material influyó en su decisión de abandonar Twitter, ahora X. Sus declaraciones corresponden a aquella conversación y no constituyen una respuesta al episodio de Roma, aunque documentan situaciones que ella misma ha denunciado.

¿Qué película presentó Jenna Ortega en Roma?

La visita formó parte de la promoción de Klara and the Sun, adaptación de la novela de Kazuo Ishiguro dirigida por Taika Waititi. Ortega interpreta a una compañera artificial cuya relación con las personas plantea preguntas sobre el afecto y la empatía.

Durante la conferencia de prensa, la actriz habló del reto de construir los movimientos de un robot sin perder la conexión emocional con el público. Según Sky TG24, trabajó la torpeza y la espontaneidad de Klara como parte de un personaje que todavía está aprendiendo a comprender el mundo.

bgpa