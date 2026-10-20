Jaafar Jackson rompe el silencio sobre las escenas eliminadas de la película “Michael”

La película “Michael”, protagonizada por Jaafar Jackson, continúa generando conversación entre los seguidores del “Rey del Pop”, especialmente después de que salieran a la luz detalles sobre las escenas que finalmente quedaron fuera del montaje definitivo.

El actor, encargado de dar vida a su tío en la gran pantalla, recientemente, en una entrevista con Variety, se refirió al material descartado y compartió su perspectiva sobre el proceso de la producción cinematográfica.

Las declaraciones de Jaafar volvieron a poner el foco en una de las cuestiones más comentadas de la cinta que recae en la diferencia entre la historia que se planeó originalmente y la versión que llegó a los cines.

Jaafar Jackson habla sobre las escenas eliminadas de “Michael”

Jaafar Jackson habla sobre las escenas eliminadas de “Michael”. Sipa USA

Durante la entrevista, Jaafar Jackson abordó la experiencia de trabajar en una película de gran escala y explicó que no todas las escenas grabadas llegan necesariamente a la versión que ve el público.

Para el actor, el proceso de selección y montaje forma parte del trabajo cinematográfico, lo que conlleva a que algunas interpretaciones pueden quedar fuera por distintas razones.

En tanto, el actor explicó que las experiencias vividas durante el rodaje tienen valor incluso cuando una escena termina fuera del montaje final.

Por lo anterior, en lugar de presentar las escenas eliminadas únicamente como una pérdida, el actor destacó el aprendizaje que obtuvo durante el proceso y la importancia de entender cómo funciona la industria cinematográfica.

Uno de los aspectos que más interés ha despertado entre los seguidores es la posibilidad de conocer las escenas que quedaron fuera de la película. Sin embargo, las declaraciones del actor no confirman una versión extendida preparada para su publicación.

¿Por qué eliminaron escenas importantes de la película?

Jaafar Jackson habla sobre las escenas eliminadas de “Michael”. YT Universal Pictures México

Las decisiones de edición adquirieron una dimensión mucho mayor debido a que algunos de los cambios más relevantes estuvieron relacionados con episodios controvertidos de la vida de Michael Jackson.

Según los reportes, la película contemplaba originalmente una narración que avanzaba más allá de los primeros años de éxito del cantante y abordaba acontecimientos que tuvieron una gran repercusión mediática.

No obstante, durante la producción surgieron complicaciones legales relacionadas con la representación de determinadas personas y hechos. Esto obligó al equipo a modificar partes de la historia, reorganizar el guion y realizar nuevas grabaciones para construir una versión diferente de la película.

Uno de los asuntos más comentados fue la presencia de referencias a las acusaciones de abuso sexual infantil que Michael Jackson enfrentó a lo largo de su vida. Entre los episodios que se contemplaban en la narración original se encontraban acontecimientos relacionados con la investigación de 1993 y el registro de Neverland Ranch.

De acuerdo con los reportes sobre la producción, un acuerdo legal anterior relacionado con Jordan Chandler imponía restricciones sobre la representación de determinados acontecimientos en la película. La situación obligó a revisar el material y a replantear cómo debía avanzar la historia.

El cambio fue significativo porque afectó a una parte importante del relato que se había planeado inicialmente. En lugar de continuar hacia los años posteriores de la vida del cantante, la versión definitiva se concentró en una etapa anterior de su carrera.

¿En que acaba la película de Michael Jackson?

La película estrenada en cines termina en 1988, durante la etapa de la gira Bad, con Michael Jackson en un momento de consolidación como estrella internacional.

Este cierre permite que la narración se concentre en su evolución artística, su relación con su familia, el impacto de su infancia y la construcción de una carrera que transformó la música popular. Sin embargo, también deja fuera acontecimientos posteriores que fueron determinantes para comprender la complejidad de su vida pública.

Para parte del público, la decisión representa una oportunidad de centrarse en la música y en los logros del artista. Para otros espectadores, la ausencia de episodios posteriores deja preguntas sin responder y plantea dudas sobre hasta qué punto una película biográfica puede ofrecer una visión completa de su protagonista.