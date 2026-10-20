¿Cómo está Rod Stewart? El cantante actualiza su estado de salud tras ser hospitalizado

Rod Stewart volvió a hablar sobre su estado de salud y sus palabras dieron tranquilidad a sus seguidores. A sus 81 años, el cantante británico aseguró que se encuentra bien, luego de someterse a una intervención cardíaca en agosto que lo llevó a cancelar los conciertos que tenía programados para el resto de 2026.

El intérprete de éxitos como Maggie May fue visto el jueves 15 de octubre en una función benéfica de Sinatra the Musical, realizada en el teatro Aldwych, en Londres. Ahí estuvo acompañado por su esposa, Penny Lancaster, y aprovechó para compartir cómo ha sido su recuperación.

De acuerdo con el diario Daily Mail, cuando le preguntaron cómo se encontraba después del procedimiento, Stewart respondió que se sentía "fantástico". Incluso contó que recientemente había nadado 400 metros, una actividad que deja ver cómo ha retomado el ejercicio durante esta etapa.

¿Qué le pasó a Rod Stewart? Esta es la intervención a la que se sometió

La actualización llega después de varios meses complicados para el cantante. En agosto, Rod Stewart se sometió a un procedimiento para colocarle un stent coronario, una pequeña estructura que ayuda a mantener abierta una arteria y permite que la sangre circule mejor cuando existe una obstrucción.

Antes de la intervención, el músico había enfrentado problemas de salud que generaron preocupación entre sus seguidores. En junio, durante una presentación en Utah, tuvo dificultades mientras estaba en el escenario, necesitó utilizar una mascarilla de oxígeno y estuvo cerca de desmayarse.

Tiempo después, su esposa explicó que el artista había padecido un par de episodios de infecciones de las vías respiratorias superiores. Durante una participación en el pódcast At Home with Vanessa, conducido por Vanessa Feltz, Lancaster recordó que algunos de sus conciertos se habían realizado en lugares de gran altitud, una condición que también podía afectar su respiración.

Antes de la intervención, el músico había enfrentado problemas de salud que generaron preocupación entre sus seguidores Foto: Facebook Rod Stewart

Sin embargo, en ese momento todavía no sabían que el cantante tenía un problema cardíaco.

Según explicó Lancaster, los médicos detectaron una obstrucción leve que requería la colocación de un stent. La situación hizo que la familia tomara más en serio la necesidad de cuidar la salud del músico y evitar que retomara su ritmo de trabajo sin las precauciones necesarias.

La esposa del cantante también dejó claro que no estará solo durante su recuperación. Entre su familia, su entrenador y el equipo médico, varias personas estarán pendientes de que siga las indicaciones y no se exceda con sus actividades.

Según explicó Lancaster, los médicos detectaron una obstrucción leve que requería la colocación de un stent. Foto: Facebook Rod Stewart

Por ahora, la cancelación de sus presentaciones de 2026 fue una de las medidas que tomó para concentrarse en su bienestar.

Rod Stewart prepara su última gira de rock para 2027

Aunque tuvo que hacer una pausa en sus conciertos, Rod Stewart no piensa alejarse por completo de la música. El pasado 28 de septiembre anunció en Instagram The Final Encore Tour, una gira que marcará el cierre de sus recorridos por los escenarios como cantante de rock.

El británico explicó que tomó la decisión después de pensarlo durante mucho tiempo y reconoció que despedirse de las giras no ha sido sencillo. Sin embargo, aclaró que no se retirará de la industria musical, por lo que todavía contempla seguir vinculado a otros proyectos.

La gira de 2027 incluirá fechas en Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Reino Unido, además de otros países de Europa continental. Se trata de una oportunidad para que sus seguidores vuelvan a escucharlo en vivo antes de que cierre esta etapa de su carrera.

El británico explicó que tomó la decisión después de pensarlo durante mucho tiempo y reconoció que despedirse de las giras no ha sido sencillo. Foto: Facebook Rod Stewart

Mientras llega ese momento, la prioridad es que continúe recuperándose tras la intervención cardíaca. Su reciente declaración sobre los 400 metros que nadó y el hecho de que se describiera como "fantástico" ofrecen una actualización alentadora, aunque deberá mantener los cuidados indicados por sus médicos.

Por ahora, sus seguidores tendrán que esperar para verlo nuevamente sobre el escenario. Lo que sí está claro es que, pese a los problemas de salud que enfrentó este año, Rod Stewart mantiene sus planes de despedirse de las giras de rock en 2027, sin abandonar por completo la música.