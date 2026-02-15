VIDEO: Fan ahorca a Bad Bunny en pleno escenario

El segundo concierto de Bad Bunny en el Estadio River Plate de Buenos Aires se convirtió en el epicentro de una polémica digital tras la difusión de un video donde una fanática sujeta al cantante del cuello. El incidente ocurrió mientras el artista puertorriqueño interpretaba uno de sus éxitos rodeado por una multitud de más de 80 mil personas, marcando un punto crítico de seguridad y contacto físico en su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

​El escenario del incidente: La Casita

La logística de la gira actual de Bad Bunny incluye una sección denominada “La Casita”, una plataforma o área específica donde el artista desciende para tener proximidad con sus seguidores. Este espacio está diseñado para romper la barrera del escenario principal, permitiendo que los asistentes de las primeras filas interactúen de forma directa con el intérprete de "Si veo a tu mamá".

El video muestra el momento exacto en que la mano de la joven envuelve la zona cervical del artista. Lejos de detener la presentación de forma abrupta o solicitar la intervención inmediata de su equipo de guardaespaldas, Bad Bunny mantuvo el contacto visual directo con la seguidora mientras continuaba con la lírica de la canción, un gesto que ha generado diversas interpretaciones en plataformas como TikTok y X.

Dennise Aramayo, de 18 años, relató los pormenores de su llegada al estadio y la motivación detrás de su acción. Según la joven, el plan de su grupo de amigos consistía en arribar a las inmediaciones del Monumental con varias horas de antelación para asegurar una posición privilegiada en la valla de contención de la zona baja.

La joven explicó que la adrenalina del momento y la cercanía extrema con el ídolo urbano fueron los detonantes de su reacción. En su relato, destaca que el objetivo principal de su asistencia era, precisamente, ubicarse en la zona donde el cantante suele descender. La intensidad del encuentro quedó documentada por múltiples dispositivos móviles que rodeaban la escena en ese instante.

La gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour ha destacado por su despliegue técnico y la capacidad de convocatoria en estadios de alta capacidad. Buenos Aires representó una de las paradas más multitudinarias de la etapa sudamericana, consolidando el impacto del género urbano en el cono sur y la fidelidad de una base de fans dispuesta a esperar jornadas completas por un segundo de cercanía.

Llegamos muy temprano para estar en primera fila, era nuestro único objetivo", mencionó Aramayo sobre la logística personal que derivó en el video viral

La joven confirmó que tras el breve pero tenso intercambio de miradas, el cantante se reincorporó al escenario para finalizar el bloque del show sin mayores contratiempos con el resto de la audiencia presente.