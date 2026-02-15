¡'Frieren' detiene su viaje! la razón deportiva detrás del retraso del episodio 6

La producción de la segunda temporada de Sousou no Frieren (Frieren: Beyond Journey's End) confirmó una modificación en su cronograma de emisiones para el mes de febrero.

El episodio 6, que originalmente debía estrenarse el próximo 20 de febrero de 2026, ha sido desplazado de la programación habitual. Esta decisión técnica responde a compromisos de difusión de la cadena Nippon TV, afectando la disponibilidad del contenido tanto en territorio japonés como en las plataformas de simulcast internacional.

El factor de los Juegos Olímpicos de Invierno

La causa directa de este movimiento en el calendario es la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. Al ser un evento de relevancia global, la televisión japonesa priorizará las transmisiones deportivas entre el 6 y el 22 de febrero.

Debido a que la justa invernal ocupa las franjas horarias de mayor audiencia, diversas producciones animadas han tenido que ceder sus espacios. En el caso de la elfa maga, el estudio Madhouse oficializó que la pausa técnica es necesaria para no fragmentar la audiencia durante las finales olímpicas.

Inicio del Arco de la Divina Revolte

Este retraso resulta significativo para los seguidores de la obra de Kanehito Yamada y Tsukasa Abe, ya que el sexto episodio marca el comienzo del Arco de la Divina Revolte (Shingi no Revolte-hen). Esta etapa narrativa es una de las más esperadas debido a la complejidad de sus antagonistas.

La trama introducirá formalmente al demonio Revolte, un adversario que pondrá a prueba las capacidades estratégicas del grupo de Frieren. Además, se ha confirmado la reincorporación de personajes secundarios de alto perfil, como la experimentada maga Methode y el estricto examinador de primera clase, Genau.

Cronología del ajuste de emisión

13 de febrero: Emisión regular del episodio 5.

20 de febrero: Suspensión por cobertura de Milán-Cortina 2026.

27 de febrero: Estreno oficial del episodio 6 y nuevo arco.

​Continuidad del equipo de producción

A pesar del ajuste en la fecha de salida, la calidad técnica de la serie no se verá alterada, manteniendo el estándar que posicionó a la primera entrega como un referente. El director Keiichirō Saitō sigue al frente del proyecto, asegurando la cohesión visual característica de Madhouse.

Por su parte, el compositor Evan Call continuará liderando el apartado sonoro, el cual tendrá un papel fundamental en la ambientación de los nuevos escenarios de batalla. No se han reportado cambios adicionales en el equipo creativo ni en los contratos de los actores de voz originales.