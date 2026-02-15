Cazzu brilló junto a Bad Bunny; así cantó 'Con otra', canción que estaría dedicada a Ángela Aguilar

Cazzu volvió a captar la atención tras presentarse junto a Bad Bunny en el Estadio Monumental de River Plate en Buenos Aires durante una noche que coincidió con el Día del Amor y la Amistad. La cantante, reconocida como una de las figuras más influyentes del trap en Argentina, fue parte de uno de los conciertos del artista puertorriqueño, generando una reacción inmediata entre miles de asistentes.

La noticia de que la intérprete formaría parte del espectáculo comenzó a circular días antes del concierto. Desde ese momento, los seguidores mostraron su emoción en redes sociales.

Captura de pantalla

Bad Bunny invita a Cazzu a su concierto

La emoción alcanzó uno de sus puntos más altos en el segundo concierto de Bad Bunny en Argentina cuando Cazzu subió al escenario para interpretar “Loca” junto al reguetonero.

Antes del concierto, la artista argentina había sido vista durante los ensayos interpretando el tema en el sector conocido como La Casita, un espacio dentro del espectáculo del puertorriqueño. Ese detalle incrementó las expectativas de quienes aguardaban su aparición oficial en el show principal.

Instagram

Cazzu canta ‘Con otra’

Tras compartir escenario con Bad Bunny, Cazzu tomó el protagonismo con una interpretación solista de “Con otra”, tema incluido en su disco Latinaje. La presentación fue uno de los instantes más comentados del concierto, especialmente por el significado que muchos han atribuido a la letra desde su estreno.

Parte del interés que rodea a la canción está relacionado con los rumores que la vinculan con Ángela Aguilar y Christian Nodal, debido a que aborda temas como la infidelidad y los triángulos amorosos. Entre los versos que más resonaron durante la noche se escuchó: “No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra, será con otra y recordarás de cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar”.

Instagram

Ese fragmento ha sido interpretado por algunos seguidores como una posible alusión a la ruptura entre Cazzu y Nodal, además que podría estar dedicado a Ángela Aguilar.

Horas después de compartir escenario con Bad Bunny, Cazzu acudió a sus redes sociales para compartir algunas fotos en el escenario junto al puertorriqueño, quien hace una semana se presentó en el medio tiempo del Super Bowl.

PJG