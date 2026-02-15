Maya Hawke se casa y el elenco de Stranger Things la acompaña

Maya Hawke eligió el 14 de febrero, una fecha asociada al amor, para formalizar su relación con el músico Christian Lee Hutson. Después de más de tres años juntos, la pareja contrajo matrimonio en Nueva York durante el Día de San Valentín.

Según información difundida por la revista People, la actriz de Stranger Things y Hutson celebraron la ceremonia en la iglesia St. George’s Episcopal. El enlace se llevó a cabo en un formato privado, lejos de los reflectores habituales de la industria.

Entre los invitados estuvieron los padres de la novia, Uma Thurman y Ethan Hawke, así como algunos de sus compañeros de reparto en la serie de Netflix, incluidos Natalia Dyer, Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin y Joe Keery.

Según fotografías difundidas por diversos medios en Estados Unidos, Maya optó por un diseño nupcial minimalista: un vestido blanco de silueta relajada, con cintura baja, falda con volumen y una cola prolongada. Complementó el look con un abrigo blanco de plumas. El novio, por su parte, eligió un clásico esmoquin negro.

La actriz de Asteroid City llegó al altar acompañada por su padre, Ethan Hawke, quien la entregó durante la ceremonia.

Maya Hawke, hija de los famosos actores hollywoodenses Uma Thurman e Ethan Hawke, aparece junto a Joe Keery, caracterizado en su papel de Steve Harrington, como despachadores de la heladería Scooop Ahoy del nuevo Starcourt Mall, en Hawkins, Indiana.

La relación entre los recién casados comenzó en 2022 y se ha desarrollado con discreción. Su vínculo se remonta años atrás gracias a la música; de hecho, Christian participó en el álbum de Maya, Chaos Angel, publicado en 2024.

Quién es Christian Lee Hutson, el ahora esposo de Maya Hawke

Christian Lee Hutson es un cantautor y compositor estadounidense vinculado a la escena indie folk. Originario de Kansas City, Missouri, ha desarrollado su carrera desde Los Ángeles, donde consolidó un estilo marcado por letras introspectivas y arreglos sobrios. En su discografía destacan Beginners (2020), Quitters (2022) y Paradise Pop. 10 (2024), lanzados bajo el sello ANTI- Records.

Además de su proyecto solista, Hutson ha trabajado como colaborador y coautor para otros artistas, lo que le ha permitido posicionarse como una figura respetada dentro del circuito alternativo. Su relación con Maya Hawke surgió a partir de intereses musicales en común, una conexión creativa que eventualmente evolucionó hacia el plano personal.