Excélsior 109 años. Luis Miguel, Flans y los fenómenos pop durante el Mundial México 1986
El éxito de Luis Miguel, Timbiriche y Flans se gestó justamente durante el Mundial de la FIFA que se realizó en México en 1986.
Justo en el año del mundial de México 1986, Excélsior contaba el éxito que tuvo en Viña del Mar nuestro Sol, que estaba por cumplir 16 años y que habría recibido 50 mil dólares por dos presentaciones. Luismi cantó éxitos de sus películas Fiebre de Amor y Ya nunca más, además de otros en inglés.
El querido año 86 también ayudó a posicionar a muchas de las estrellas que hoy siguen vigentes, incluso con varias canciones. Flans, el trío conformado por Ilse, Ivonne y Mimi, lanzó un disco al final de 1985, pero el siguiente año en el que Bazar ocupó el primer lugar en la radio entre marzo y mayo, y en el mes del mundial, y hasta septiembre, fue No controles, compuesto por Nacho Cano, en ese entonces de Mecano.
De hecho, la agrupación española la rompía con ¡Ay qué pesado! y también desde el mismo país ibérico llegaban Ana Belén y Víctor Manuel, de quienes cantábamos La puerta de Alcalá. Si bien Timbiriche ya era fenómeno de masas para la infancia mexicana, fue con Timbiriche 6 que dieron el salto a la adolescencia. Ese disco contó con varios hits, pero fue con Corro, vuelo y me acelero que se colocó en los primeros lugares y le siguió Soy un desastre.
Otros éxitos de ese lejano, pero bello 1986 fueron Cuando estemos juntos, de Tatiana; Toda la vida, de Franco; Luna mágica, de Rocío Banquells; Dame un beso, de Yuri, y Cuando no estás conmigo, de Pandora.