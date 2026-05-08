México inaugura el Mundial desde las 9 de la mañana: estadio Banorte abre 4 horas antes del silbatazo

Antes de que ruede el balón, antes incluso de que los equipos salten a la cancha para calentar, el Mundial 2026 ya estará en marcha. La FIFA informó este viernes que desde las 9:00 de la mañana, el Estadio Banorte abrirá sus puertas para dar paso a una jornada que convertirá el debut de México en una celebración de escala global.

El silbatazo inicial está programado para las 13:00 horas del centro de México.

El partido inaugural enfrentará a la Selección de México contra de Sudáfrica, en el arranque del torneo más grande en la historia, con 48 equipos, tres países sede y 16 ciudades involucradas. Pero el espectáculo no comenzará con el balón, sino mucho antes.

Durante cuatro horas, los aficionados que consigan acceso al estadio no sólo ocuparán sus asientos. Entrarán a un ecosistema diseñado para vivir el Mundial desde dentro, de acuerdo con la información de FIFA. Activaciones exclusivas, experiencias interactivas y recompensas previas al partido formarán parte de una previa que busca transformar la espera en un evento por sí mismo.

En el estadio Azteca se vivirá un mini concierto. FIFA

Habrá mini concierto mexicano

A 90 minutos del inicio, el escenario cambiará de tono. El show inaugural reunirá a figuras como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, en una ceremonia que conectará música, cultura y futbol bajo una misma narrativa.

México será la primera parada de una trilogía de inauguraciones que continuará en Canadá y Estados Unidos. La producción, a cargo de Balich Wonder Studio, tendrá como eje creativo la reinterpretación del trofeo del Mundial a través de la identidad de cada país. En territorio mexicano, el papel picado será el hilo conductor, como símbolo de tradición y celebración.

En la cancha, el contexto también suma tensión. México y Sudáfrica comparten el Grupo A junto a Corea del Sur y República Checa. El historial entre ambos ofrece equilibrio: cuatro enfrentamientos con saldo de dos victorias mexicanas, un empate y una derrota.

El recuerdo más cercano remite al Copa Mundial de la FIFA 2010, cuando ambos abrieron el torneo con un empate 1-1 en Johannesburgo. Aquella vez, Sudáfrica golpeó primero y México respondió. Ahora, el escenario es distinto. El local será México y el inicio del torneo tendrá un peso simbólico mayor.

El interés alrededor del partido también se refleja en el mercado. Es uno de los boletos más caros en reventa, sólo por detrás del Portugal contra Colombia.

El juego todavía no empieza. Pero el Mundial ya está en marcha.