Victoria Ruffo reacciona al rumor de su supuesta muerte; "me vale gorro"
Tras los rumores de su muerte, Victoria Ruffo fue cuestionada sobre este tema que se volvió viral en redes sociales.
Victoria Ruffo hace unos días se volvió tendencia en redes sociales debido a que circuló una noticia que afirmaba que la actriz había muerto, algo que en los últimos meses ha ocurrido con mayor frecuencia debido al uso de la Inteligencia Artificial.
Tras esta fake news, Victoria Ruffo dio una entrevista con varios medios de comunicación y como era de esperarse, la mamá de José Eduardo Derbez dio su opinión de una manera relajada y con su característico humor.
Victoria Ruffo reacciona a la noticia sobre su supuesta muerte
En la plática con los reporteros, Victoria Ruffo compartió que no se había enterado del rumor que surgió en redes sociales sobre su muerte.
“¿A poco? ¿Y se alegraron o se entristecieron? ¿Qué dijeron? Yo ni enterada, me vale gorro. Aquí estoy vivita y coleando, todos nos vamos a morir algún día”.
La famosa pidió al público primero verificar la información antes de creer en lo que se puede crear con la Inteligencia Artificial. Además, bromeó con que tras el rumor de su muerte nadie le habló, por lo que el día que fallezca nadie se va a enterar.
“Eso de la Inteligencia Artificial está bien canijo, primero hay que cerciorarse, metidos en otro tipo de noticias. Nadie me habló, o sea, que si me llegó a morir nadie se va a enterar”.
Por otra parte, Victoria Ruffo también dijo que no planea incluir a Eugenio Derbez y mencionó que el padre de su hijo es una persona “coda”.
“No, yo no voy a dejarle nada, más bien codo, no, no”.
Finalmente, Victoria Ruffo habló sobre su matrimonio con Omar Fayad, quien por el momento se encuentra ejerce el cargo de embajador de México en Noruega.
La famosa dijo que hace poco cumplió 25 años de casada con el político y el romántico detalle que tuvo con ella a la distancia.
“Yo acabo de cumplir 25 años de casada, todavía no festejamos, pero lo vamos a hacer próximamente. Ahora que cumplimos 25 años me escribió una carta porque escribe muy bonito (…), lo que me escribió fue lo que hemos logrado a pesar de las distancias nuestras carreras, trabajos, lograr un matrimonio bueno, con cariño, con amor”.
PJG