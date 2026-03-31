“¿Qué onda con el mantel?”: este es el costo del vestido de Martha Debayle

La visita de Meryl Streep y Anne Hathaway a la Ciudad de México prometía ser uno de los eventos más glamorosos del año gracias al estreno de El Diablo Viste a la Moda 2. Sin embargo, quien terminó robándose la conversación —y desatando un intenso debate en redes— fue Martha Debayle.

¿De dónde es el vestido que uso Martha Debayle?

La conductora y empresaria fue la encargada de fungir como anfitriona durante la rueda de prensa especial del filme en el icónico Museo Casa Azul. Para la ocasión, apostó por un vestido de alta costura firmado por Carolina Herrera, perteneciente a la colección Resort 2025.

Su vestido de Carolina Herrera desató críticas y comparaciones en redes sociales. IG

Se trata de un elegante diseño tipo halter confeccionado en seda faille, con un estampado floral geométrico inspirado en los años 50. La prenda destaca por su silueta estructurada que se ajusta al torso y se abre en una falda amplia, además de incluir bolsillos laterales —un detalle funcional que muchas celebridades agradecen—.

Pero aunque en papel suena como una elección impecable, en redes sociales la percepción fue muy distinta.

Critican el vestido de Martha Debayle

Bastaron unos minutos para que el look de Martha Debayle se volviera viral. Usuarios en distintas plataformas no tardaron en reaccionar con comentarios divididos: mientras algunos elogiaron su elegancia y apuesta por una pieza de diseñador, otros no dudaron en compararlo con un “mantel” o incluso con una “funda de lavadora”.

La pieza destaca por su silueta estructurada y estampado floral vintage. IG

Frases como “¿Qué onda con el mantel?” comenzaron a circular rápidamente, posicionando el tema entre las principales tendencias del momento. Incluso hubo quienes cuestionaron su presencia en un evento de talla internacional, opacando por completo su papel como anfitriona.

Sin embargo, también hubo defensores del look, quienes destacaron que la conductora apostó por una pieza sofisticada y fiel a su estilo, demostrando que la moda, como siempre, es subjetiva.

¿Cuánto cuesta el vestido que uso Martha Debayle?

Más allá de las críticas, uno de los aspectos que más llamó la atención fue el precio del vestido. El modelo, conocido como Halterneck Lattice Floral-Print Silk Gown, tuvo un costo original aproximado de 4,690 dólares, es decir, cerca de 79,000 a 95,000 pesos mexicanos dependiendo del punto de venta.

El diseño pertenece a la colección Resort 2025 de la firma. IG

En plataformas de lujo, el precio puede variar: desde poco más de 31,000 pesos en rebajas hasta cifras cercanas a los 90,000 pesos con impuestos de importación. Esto lo convierte en una pieza exclusiva, digna de alfombra roja.

Lejos de ser un outfit improvisado, el vestido forma parte de una propuesta de alta moda con referencias vintage, lo que explica su diseño llamativo y su construcción estructural.

Las actrices llegaron desde mediodía al Museo de Frida Kahlo. Lucero Calderón

Al final, más allá de las críticas o elogios, la conductora logró lo que pocas figuras consiguen: poner a todos a hablar. Y en el mundo de la moda y el espectáculo, eso también es una forma de protagonismo.

El evento formó parte de la gira promocional de la esperada secuela, que llegará a cines el próximo 30 de abril de 2026, retomando la historia casi dos décadas después del estreno original.