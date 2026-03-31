Camila Fernández revela que vivió un embarazo ectópico y cómo logró salir adelante

La cantante Camila Fernández atraviesa por uno de los momentos más importantes de su carrera dentro del género regional mexicano.

Con el paso del tiempo, la intérprete se ha consolidado como una de las voces jóvenes más queridas del mariachi y el regional mexicano. Sin embargo, mientras continúa creciendo en lo profesional, en su vida personal también ha enfrentado momentos complicados.

Camila Fernández revela que tuvo un embarazo ectópico

En entrevista exclusiva para el programa Ventaneando, la cantante Camila Fernández confesó a la periodista Linet Puente que recientemente vivió una situación delicada de salud tras atravesar por un embarazo ectópico.

La artista explicó que la situación se complicó, por lo que actualmente continúa realizándose estudios médicos para mantenerse estable.

“Tuve un embarazo ectópico que se me complicó también después y me estoy nivelando de todo eso. Me estoy haciendo estudios cada tanto y así, y ya estoy bien como para estar haciendo tarea”.

Camila Fernández se sinceró sobre un embarazo ectópico Foto: @Camila Fernández

Un momento difícil que decidió vivir en privado

La cantante señaló que durante un tiempo prefirió guardar silencio sobre lo ocurrido, ya que fue un proceso emocionalmente complicado.

De acuerdo con sus propias palabras, el impacto físico y emocional del momento fue fuerte, especialmente por los cambios hormonales que enfrentó durante ese periodo.

“Tampoco es como que me gustó decirlo mucho porque le sufrí bastante. Las hormonas son tu peor enemigo, la verdad, y me fue muy mal, pero ahorita ya ahí voy agarrando carrera”.

¿Cuántos hijos tiene Camila Fernández?

Camila Fernández es hija del reconocido cantante Alejandro Fernández y de América Guinart. La artista conoció a su esposo, Francisco Barba, a finales de 2019. Poco tiempo después, la pareja decidió formalizar su relación y el 1 de agosto de 2020 contrajeron matrimonio.

Fruto de su relación nació su hija Cayetana Barba, el 14 de marzo de 2021, un embarazo que también fue considerado de alto riesgo.

Camila Fernández se sinceró sobre un embarazo ectópico Foto: @Camila Fernández

A pesar de las dificultades que ha enfrentado, la cantante de la dinastía Fernández mantiene su deseo de volver a ser madre. Por ahora continúa cuidando su salud, algo con lo que también logra conectar con muchas mujeres y madres que han atravesado situaciones similares.